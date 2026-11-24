Imagem gerada por IA Superlua









Se você gosta de olhar para o céu, já pode marcar um compromisso especial na agenda desta semana. Logo ao anoitecer desta terça-feira, a Superlua vai dominar o horizonte com um brilho diferente.

Nesta terça-feira, 24 de novembro, vamos ter a oportunidade de observar a penúltima Superlua do ano, um fenômeno que sempre chama a atenção pela beleza.

A Lua atingirá sua fase cheia exatamente às 11h53 (no horário de Brasília), mas o verdadeiro show visual acontece logo após o pôr do sol, quando ela surgir lá no horizonte leste.

Para você entender o que faz uma Lua ser super, é preciso lembrar de uma aula clássica de gravitação que você possivelmente teve na escola.

A órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito, mas sim uma elipse, uma espécie de círculo achatado em que o centro foi deslocado para dois pontos chamados de foco (F1 e F2).

Imagem tirada de arquivo pessoal. Representação da órbita elíptica da Lua com os focos F1 e F2. A Terra ocupa um dos focos.









Por causa desse formato, existem momentos do mês em que o nosso satélite natural está mais longe da gente, ponto que é chamado de apogeu, e momentos em que ele passa mais perto, chamado de perigeu.

A Superlua acontece quando a fase de Lua cheia coincide com essa passagem dela perto do perigeu.

Nesta terça-feira, a Lua estará a cerca de 360,8 mil quilômetros da Terra, bem mais perto do que a distância média habitual, que fica em torno de 384 mil quilômetros.

O que acontece na realidade é que essa aproximação faz com que o disco lunar pareça até 14% maior e cerca de 30% mais brilhante do que quando está no ponto mais distante de sua órbita.



Por que ela parece ser grande perto do horizonte?

Aqui entra um detalhe fascinante que mistura astronomia e psicologia da visão. Embora a Lua realmente esteja mais próxima nesta semana, a diferença de tamanho a olho nu no meio da noite é imperceptível.

O momento em que ela parece verdadeiramente maior é logo ao nascer, perto das 18h. Esse efeito é conhecido como ilusão lunar.

Quando a Lua está baixa no horizonte, nosso cérebro compara automaticamente o tamanho dela com prédios, árvores e montanhas que estão no nosso campo de visão, enganando a nossa percepção e fazendo com que ela pareça muito maior do que realmente é.

Além disso, a luz refletida por ela precisa atravessar uma camada mais espessa da atmosfera terrestre perto do horizonte, o que filtra os tons azulados e deixa o satélite com aquela coloração alaranjada e dourada que parece imagem de cinema.



Quando será a próxima Superlua?





Conhecido no hemisfério norte como Lua do Castor, por marcar a época em que esses animais constroem suas represas antes do inverno, o fenômeno de 24 de novembro faz parte de uma sequência especial de Superluas consecutivas que fecha o ano, com a última edição prevista para dezembro, bem perto do Natal.

Para você aproveitar essa noite magnífica, você não precisa de telescópio, e nem de equipamentos caros. Basta procurar um local com o horizonte leste livre de obstáculos no início da noite de terça-feira, levantar a cabeça e apreciar esse espetáculo no céu.