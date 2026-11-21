Imaagem gerada por IA Voyager 1









Nesta semana, a sonda Voyager 1 alcançou uma marca inédita, quase 50 anos após deixar nosso planeta: 1 dia-luz de distância. Na astronomia, 1 dia-luz equivale à distância que a luz percorre no vácuo ao longo de 24 horas, o que dá aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros.

Você provavelmente já viu nas aulas de física que a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou podemos usar 3,0 x 10⁸ m/s.

Comparando essa velocidade com a distância da Voyager 1 em relação à Terra, a luz consegue percorrer em apenas 24 horas o que a sonda levou cerca de 49 anos e 2 meses.

Para quem olha de fora, a expressão pode confundir, mas na física dia-luz, assim como ano-luz, não mede tempo, e sim distância.

Para você entender de fato o tamanho dessa distância, imagine que você mande uma mensagem no WhatsApp pelo celular e tenha que esperar exatamente 48 horas para receber a resposta. Não por falta de interesse de quem recebeu sua mensagem, mas porque o próprio universo impõe um limite de velocidade que nada consegue quebrar.

O lançamento da Voyager 1

A nave foi lançada pela NASA em setembro de 1977 e está tão longe que as ondas de rádio precisam viajar por um dia inteiro para alcançá-la, e levam outro dia inteiro para trazer qualquer sinal de volta.

É fascinante pensar que o objeto mais distante já construído por mãos humanas voa a cerca de 61 mil quilômetros por hora, impulsionado pela gravidade dos planetas que visitou décadas atrás.

Mesmo nessa velocidade, foram necessários quase meio século de viagem ininterrupta para fazer um percurso que um simples feixe de lanterna cobriria em um único dia.

O que a Voyager 1 carrega pelo espaço?

A história da Voyager 1 vai muito além das equações de cinemática ou da engenharia de ponta que mantém seus instrumentos vivos com uma bateria de plutônio quase no fim. Ela carrega algo profundamente humano.

Em 1990, a pedido do astrônomo Carl Sagan, a sonda girou suas câmeras uma última vez para fotografar a Terra, registrando nosso planeta como um minúsculo ponto azul suspenso num raio de Sol.

Além da memória visual, ela leva acoplado ao seu corpo metálico o famoso Disco de Ouro, que é uma cápsula do tempo com sons de chuva, batimentos cardíacos, músicas que vão de Bach a Chuck Berry e saudações em 55 idiomas.

Como a gente pôde perceber, a Voyager 1 é um objeto lançado ao oceano cósmico, provando que um dia existimos por aqui.