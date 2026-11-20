Imaagem gerada por IA Voyager 1

Na astronomia, 1 dia-luz equivale à distância que a luz percorre no vácuo ao longo de 24 horas, o que dá aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros. Foi essa marca inédita que a sonda Voyager 1 alcançou nesta semana, quase 50 anos após deixar a Terra.



Você provavelmente já deve ter visto nas aulas de física que a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo.

Comparando essa velocidade com a distância da Voyager 1 com relação a Terra, a luz consegue percorrer em apenas 24 horas o que a sonda levou cerca de 49 anos e 2 meses.

O termo 1 dia-luz está associado à distância percorrida pela luz em 1 dia, e equeivale a aproximadamente 25,9 bilhoẽs de km, ou seja, a distância que a luz percorre em 24h.

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1 dia-luz e 1 ano-luz

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