Imagem gerada por IA Fusão Nuclear

Dois assuntos que apareceram no segundo dia de prova do ENEM e assustaram muita gente foram fusão e fissão nuclear.



Você provavelmente já se perguntou o que é o Sol, sem saber que está diante da maior usina de energia do nosso sistema solar em pleno funcionamento.

Enquanto isso, a busca por fontes de energia limpa e praticamente inesgotáveis colocou de novo a física nuclear no centro das atenções.

Embora pareçam termos parecidos, fissão e fusão nuclear representam processos opostos no mundo dos átomos. Entender essa diferença é a chave para compreender o futuro da geração de energia.

Embora fusão e fissão pareçam termos parecidos, e as pessoas geralmente façam confusão, eles são processos opostos. Entender a diferença entre eles é fundamental.

Vamos entender, de uma vez por todas, a diferença entre fusão e fissão nuclear de forma clara e simples.

Fusão Nuclear

Você provavelmente já ouviu esse termo nas aulas de física, em que o professor trabalhou esse assunto na parte de decaimento radioativo.

Na fusão nuclear, dois núcleos atômicos muito leves são forçados a se juntar para formar um núcleo mais pesado, o hélio.

Os mais utilizados são o deutério e o trítio, que são variações do hidrogênio.

Essa união libera mais energia que a fissão, sem produzir resíduos radioativos de longa duração e sem risco de explosão em cadeia. O grande desafio da ciência é recriar isso na Terra.

Para vencer a repulsão natural entre os átomos, é necessário submeter eles a temperaturas superiores a 100 milhões de graus Celsius, transformando o gás em um estado chamado plasma, que precisa ser contido por campos magnéticos muito potentes ou lasers muito grandes.

Fissão Nuclear

Já a fissão nuclear é um termo mais aprofundado no que diz respeito ao ensino da física na escola e costuma gerar muitas dúvidas.

A fissão é o processo que já é dominado e utilizado nas usinas nucleares hoje em dia, como as de Angra dos Reis, no Brasil.

Na física, fissionar significa quebrar. Nesse método, um núcleo atômico muito pesado e instável é bombardeado por um nêutron.

O impacto faz com que esse núcleo se parta em dois núcleos menores, liberando uma grande quantidade de calor e mais nêutrons livres. Esses novos nêutrons atingem outros átomos vizinhos, criando a chamada reação em cadeia.

Nas usinas, esse calor é usado para ferver água, gerar vapor e girar turbinas que produzem eletricidade.

A grande vantagem é a alta eficiência sem emissão de gases de efeito estufa, mas esse processo exige controle de segurança rigoroso e gera lixo radioativo que precisa ser armazenado por milhares de anos.

Como o Enem trouxe esses assuntos?

No segundo dia de prova do ENEM de 2026, duas questões abordaram esse tema e exigiram o domínio desses conceitos dos candidatos.



Na questão 111 do caderno amarelo, o ENEM cobrou fissão nuclear aplicada ao funcionamento das usinas e à geração de energia.

Imagem de arquivo pessoal Fissão Nuclear





A alternativa correta é a letra A: nuclear, gerada pela fissão nuclear do urânio.



Nesse item, a prova pediu a classificação das fontes de energia quanto à sua capacidade de renovação na natureza e à dependência de fatores climáticos.

Como a energia nuclear utiliza elementos radioativos pesados como combustível para as reações de fissão, o funcionamento de uma usina termonuclear ocorre em ambiente totalmente controlado e fechado. Ou seja, ela não sofre interrupções por períodos de seca, falta de ventos ou baixa incidência solar.

Se você entendeu a diferença entre quebrar e unir átomos, essa era uma questão mais direta, focada na interpretação do processo físico e dos seus impactos.



Na outra, questão 94 do caderno amarelo, foi cobrada a fusão nuclear entre deutério e trítio, formando uma partícula alfa (com dois prótons e dois nêutrons) e um nêutron livre, com energia cinética total de 20 MeV. O enunciado pedia exatamente quanta energia ficava com o nêutron.



Imagem de arquivo pessoal Fusão Nuclear





A alternativa correta é a letra E: 16 MeV.



Para resolver esse problema, era preciso combinar dois pilares fundamentais da física: a estrutura nuclear e o princípio da conservação da quantidade de movimento (também chamado de momento linear).

O enunciado informa que a partícula alfa é composta por dois prótons e dois nêutrons, totalizando 4 núcleons. Como as massas do próton e do nêutron são consideradas iguais, podemos chamar cada uma de m.

Assim, podemos concluir que a massa da partícula alfa é quatro vezes maior que a do nêutron isolado: m(alfa) = 4 m(nêutron).

Como o sistema está isolado e o momento inicial dos reagentes é nulo, os produtos da fusão, a partícula alfa e o nêutron, são ejetados em sentidos opostos, mas com quantidades de movimento de mesmo módulo: Q(alfa) = Q(nêutron) = Q.

A energia cinética E(c) pode ser escrita em função da quantidade de movimento pela relação E(c) = Q²/2m.

Como ambos os produtos possuem o mesmo valor de Q, a energia cinética passa a ser inversamente proporcional à massa de cada partícula.

Na prática, isso significa que a partícula mais leve fica com a maior parcela da energia.



Como o nêutron tem um quarto da massa da partícula alfa, ele recebe quatro vezes mais energia cinética do que ela: E(c; nêutron) = 4 E(c; alfa).

Sabendo que a energia total liberada é de 20 MeV, basta dividir esse total em cinco partes iguais: uma parte (4 MeV) fica com a partícula alfa e as outras quatro partes (16 MeV) ficam com o nêutron.

Mesmo que o tema parecesse avançado à primeira vista, a resolução saía usando um princípio clássico de conservação da quantidade de movimento.

Como você pôde perceber, a diferença entre esses processos se resume a uma lógica simples: a fissão divide átomos pesados, enquanto a fusão une átomos leves.

A física nuclear assusta muita gente na hora da prova, mas o ENEM mostrou mais uma vez que cobra a base do ensino médio.



Olhando de forma geral, a banca foi inteligente em cobrar os processos de fusão e fissão nuclear em duas questões diferentes, misturando interpretação de energia com mecânica clássica.



Como você pode perceber, é importante não pular uma questão só pelo nome difícil e manter a calma ao interpretar o enunciado.



