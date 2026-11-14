Imagem gerada por IA Identificar Questões no ENEM

Conseguir identificar as questões fáceis na hora da prova é fundamental para garantir uma boa nota e conquistar a tão sonhada aprovação.



Você já deve ter percebido que o ENEM é uma prova que exige não só estudo, mas também estratégia e atenção.

Sair da prova do Enem com a sensação de que foi bem e depois se deparar com uma nota muito menor do que o esperado é o maior pesadelo de qualquer pessoa.

Esse fenômeno que assunta quando comparamos o número de acertos com a nota final tem um culpado muito claro: a falta de estratégia em relação à TRI (Teoria de Resposta ao Item).

O sistema de correção do Enem não quer apenas saber quantas questões você acertou, mas sim se as suas respostas são coerentes.

É por isso que acertar uma questão considerada difícil e errar uma fácil derruba a sua nota de forma drástica, já que o algoritmo entende o seu acerto como chute.

Para conseguir uma ótima pontuação, você precisa parar de resolver a prova na ordem em que ela se apresenta.

O segredo do sucesso está em saber escanear o caderno e encontrar as questões fáceis e médias logo na primeira leitura.

Pensando no seu melhor desempenho, aqui vai uma lista de algumas dicas práticas de como identificar essas questões e garantir a coerência da sua nota.

O tamanho e a complexidade do enunciado

Fique atento, pois as questões fáceis que estão na prova do ENEM costumam ser diretas.

Se o texto de apoio for curto, com comandos claros, como calcular a porcentagem, determine a médi a ou indicar o fenômeno descrito, você está diante de uma questão potencialmente fácil.

Você deve tomar cuidado, pois textos gigantescos com muitos dados jogados costumam indicar questões médias que demandam tempo, ou difíceis que exigem muita interpretação.

Análise direta de gráficos e tabela

Se a questão apresenta um gráfico de barras, uma tabela simples ou um infográfico e o comando pede apenas a leitura do valor mais alto, mais baixo ou a diferença entre dois pontos, ela é classificada como fácil.

O Enem pontua muito o nível de leitura e interpretação de dados. Se para resolver você só precisa olhar para a imagem e extrair a informação, garanta esse acerto imediatamente.

O número de operações matemáticas

Para a tão temida prova de matemática do ENEM, a regra de ouro é contar os passos.

Se uma questão exige apenas uma regra de três simples, uma soma de porcentagem ou uma aplicação direta de fórmula, como a área de uma figura plana simples, ela é fácil.

Se você começar a resolver e perceber que precisa fazer três conversões de unidade de medida, duas equações e uma interpretação subjetiva, pare na hora. Essa questão é média ou difícil. Pule e volte nela depois.

Questões teóricas com contextos do dia a dia

Nas partes de Ciências da Natureza e Humanas, as questões fáceis são aquelas puramente teóricas que envolvem o nosso dia a dia.

Identificar o porquê de uma garrafa térmica manter a bebida quente, por que usamos roupas claras no verão ou a leitura de uma charge sobre cidadania, são questões mais simples. Se não exige cálculo e o conceito é familiar, faça na hora.

Os distratores

Nas questões fáceis, as alternativas erradas, que são as chamadas distratores, costumam ser absurdas ou muito distantes da realidade.

Quando você lê as opções e três delas parecem completamente sem sentido, a questão foi desenhada para testar o conhecimento básico da realidade do nosso dia.

Você deve tomar cuidado aqui também com relação aos cálculos feitos, pois uma questão que tem como resposta 30 vai trazer alternativas com respostas considerando erros de cálculo, como 0,3; 3 ou até mesmo 300.

Já nas difíceis, as pegadinhas são extremamente refinadas e parecem todas corretas.

Ter clareza e manter a calma para priorizar as questões fáceis são atitudes fundamentais para valorizar sua pontuação na TRI e garantir o seu nome na lista dos aprovados.



