Imagem gerada por IA O fim do mundo

Você deve ter notado que recentemente uma onda de publicações alarmistas tomou conta das redes socias sobre o apocalipse estimado para o dia 13 de novembro.



De maneira diferente das profecias tradicionais que estamos acostumados a ver por aí, o boato da vez carrega uma imagem científica de peso sobre o fim do mundo no dia 13 de novembro de 2026.



Mas de onde surgiu a ideia?

Dessa vez não temos uma profecia mística por traz desse boatos de que a Terra tem uma data definida para deixar de existir.

Essa ideia foi extraída de uma artigo publicado pela revista Science, em novembro de 1960, com o título Doomsday: Friday, 13 November, A.D 2026, assinado pelo físico e matemático Heinz von Foerster, da Universidade de Illiois, e seus apoiadores.

Utilizando uma equação matemática bem complexa, que se baseou em dois mil anos dados demográficos da história humana, o cientísta identificou um padrão de crescimento hiperbólico.

Para entendermos o resultado dessa equação de forma simples, o tempo necessário para a população mundial dobrar de tamanho estava encolhendo drasticamente.

Extrapolando essa tendência matemática de forma linear para o futuro, a equação usada por ele atingiu uma singularidade exatamente no dia 13 de novembro de 2026.

O que se observava era que uma coordenada em que teoricamente a população do planeta tenderia ao infinito. Foresters brincou que nossos descendentes não morreriam de fome, mas sim esmagados pelo escesso de pessoas no planeta.

Naquela época, a publicação do artigo foi como um soco no estômago da sociedade e gerou debates sociais intensos sobre a insustentabilidade de recursos naturais.

Mas será que estamos mesmo com os dias contados?

Muitas pessoas fazem publicações em suas redes sociais expondo seus medos. Mas uma resposta direta de forma reconfortante é que não estamos com os dias contados.

A equação que apontava um resultado assutador falhou, pois tratou o comportamento humano como uma constante que não se altera, ignorando a capacidade de adaptação da população.

O erro do resultado

A partir de 1970, e consolidada em 1993, a curva demográfica mundial mudou completamente de rumo.

Com o avanço da urbanização, a inserção da mulher no mercado de trabalho e o acesso a métodos contraceptivos, as taxas de natalidades pela metade no mundo todo.

Então, a equação do apocalípse serve para nós como uma excelente aula de como modelos estatísticos podem falhar quando ignoramos alguns fatores importantes.

Pode respirar aliviado e manter seus planos. A ciência garante que iremos passar por mais uma sexta-feira 13 sem nenhum apocalipse.



