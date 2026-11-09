Imagem gerada por IA Física no ENEM









Para garantir uma boa nota em física no ENEM, você deve perceber que exite um grupo de fenômenos físicos que se repete todos os anos, mudando apenas o contexto.

A prova de Ciências da Natureza é considerada o maior pesadelo do ENEM, e física constuma ser a grande vilã para os candidatos.

O alívio que separa o candidato que entra em desespero do candidato que conquista a vaga é perceber que a banca do ENEM é previsível quanto ao grupo de fenômenos cobrados.

Se você tem como objetivo principal otimizar o tempo e não quer se perder em um mar de fórmulas na reta final, a estratégia de ouro é focar na incidência de assuntos que mais caem.

Pensando no seu melhor desempenho, vamos listar os temas fundamentais de física que você precisa dominar no ENEM.

1º- Mecânica

A parte de mecânica é o assunto faz parte do bloco que questões que é mais cobrado na prova de física do ENEM, como questões que envolvem as leis de conservação de energia.

Você deve se preparar para resolver problemas que envolvem energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica.

Um tópico bem frequente também na prova que você deve ter cuidado são questões de trabalho e energia e as famosas leis de Newton aplicadas a situações do dia a dia.

O vídeo a seguir mostra um exemplo clássico, por meio da resolução de uma questão de física do ano de 2025, de como mecânica é cobrada no ENEM.

















2º- Eletricidade

Aqui, as questões da prova sobre eletrodinâmica são as que mais definem a nota final dos candidatos.



Nesse bloco de questões, você vai encontrar circuitos elétricos, medidores elétricos, entender a difereça entre ligação em série e ligação em paralelo, calcular potência e energia elétrica e dominar as leis de Ohm.

As questões que envolvem brilho de lâmpadas e chuveiros elétricos são clássicas no ENEM.

Os vídeos a seguir mostram exemplos clássicos, por meio da resolução de questões de física do ano de 2025, de como eletricidade é cobrada.













3º- Ondulatória

Você deve ficar bem atento aqui, pois ondulatória costuma aparecer em questões teóricas e conceituais no ENEM.

Você precisa saber identificar os fenômenos ondulatórios presentes no dia a dia, como reflexão, refração da luz, difração, ressonância, polarização e o famoso efeito Doppler.

É interessante você guardar algumas caracterísicas da onda, como amplitude, cistra e vale, tímbre, período, frequência e velocidade de propagação da onda.

O vídeo a seguir mostra um exemplo, por meio da resolução de uma questão de física do ano de 2025, de como ondulatória é cobrada.





4º- Termologia

Com relação à termologia, você não precisa ficar decorando as fórmulas de conversões de escalas termométricas. Esteja preparado para definir a relação entre escalas genéricas.



Você deve dominar propagação de calor e mudança do estado físico, pois grande interesse do ENEM aqui é como o calor se propaga e como ele altera o estado físico dos corpos.

Domine os conceitos de condução, convecção e irradiação, assim como seu foco também deve ser o cálculo de calor sensível e calor latente.

O vídeo a seguir mostra um exemplo de propagação de calor, por meio da resolução de uma questão de física do ano de 2025.





5º- Óptica

As questões de óptica geométrica costumam fechar o grupo dos temas recorrentes no ENEM.

Você deve entender os fenômenos ópticos dos espelhos planos, espelhos côncavos, espelhos convexos e lentes. Lembrar também das leis da reflexão e as leis da refração, como a lei de Snell.

A banca adora contextualizar questões com o funcionamento do olho humano e as lentes corretivas para os problemas da visão, como miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo.

O vídeo a seguir mostra um exemplo de olho humano, por meio da resolução de uma questão de física que foi cobrada no ENEM de 2025.









6º- Eletromagnetismo

As questões de eletromagnetismo no ENEM raramente exigem cálculos, pois a banca prefere testar se você entende a interação entre eletricidade e magnetismo.

Seu foco aqui deve ser o fenômeno da indução magnética. Você precisa dominar a lei de Lenz e a lei de Faraday.

Uma dica principal para você que vai fazer a prova do ENEM é começar a questão lendo o seu comando, pois quase sempre você vai conseguir resolver muita coisa lendo só o comando da questão.

Lembre-se que uma noite bem dormida é fundamental para seu desempenho no exame. Mantenha a calma e vamos juntos rumo à sua aprovação.