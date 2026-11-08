Imagem gerada por IA Matemática no ENEM

O segredo para você alcançar a tão sonhada nota mil em matemática no ENEM está em conseguir entender a estrutura da prova e dominar os padrões históricos das questões que mais caem.

Diferente de outros vestibulares que costumamos ver por aí, o ENEM é uma prova que valoriza muito a capacidade de aplicar conceitos teóricos em situações do dia a dia.

Quando observamos a prova do ENEM de anos anteriores, notamos que a banca repete uma estrutura muito clara de questões, em que um grupo seleto de conteúdos motram a cara da prova e concentra a maioria das questões.

Se você tem como objetivo principal otimizar o tempo e garantir o maior número de acertos possível, a melhor estratégia que você pode ter é focar nas disciplinas que realmente pesam na nota final.

Pensando na TRI (Teoria de Resposta ao Item), vamos listar os cinco assuntos que mais caem em matemática no ENEM.

1º- Matemática básica

Sem sombra de dúvidas, aqui está o coração da prova do ENEM que você não pode deixar passar despercebido.

Questões que envolvem regra de três, porcentagem e interpretação de escalas, como as questões de mapas e maquetes, representam quase 30% de toda a prova.

Dominar essas questões não serve apenas para garantir as questões consideradas fáceis pelo TRI, mas também economizar tempo o restante da prova.

2º- Estatística

Nessa parte, a análise de dados e a leitura crítica de gráficos e tabelas são habilidades obrigatórias para você que vai fazer o ENEM.

Aqui, serão questões de calcular média aritmetica ou média ponderada, identificar a moda em uma tabela de frequências e encontrar a mediana de uma sequência númérica.

Errar uma questão dessas pode derrubar severamente sua nota no TRI, já que são classificadas com fáceis e médias.

3º- Geometria plana e geometria espacial

Você deve ficar bem atento aqui, pois o ENEM adora testar sua visão espacial.

Na geometria plana, o foco total deve ser calcular algumas áreas de figuras clássicas, como quadrados, retângulos, triângulos e círculos.

Já na geometria espacial, você deve se preparar para o cálculo de volumes de sólidos, como cilindros, prismas, cubos, pirâmides e esferas.

Esse tópico aparecem em vários contextos, como esvazeamento de caixa d'água e capacidade de armazenamento de embalagens.

4º- Funções

Fique atento, pois as funções aparecem no ENEM modelando situações da vida real.

Você deve se preparar para resolver funções do 1º grau, funções do 2º grau, funções modulares, funções exponenciais e funções logarítmicas.

Fique atento também aos pontos de máximos e mínimos das parábolas, que são definidos pelos cálculos do vértice.

5º- Probabilidade e análise combinatória

Embora as questões de probabilidade e análise combinatória são consideradas médias a difíceis pelo TRI, são questões que sempre marcam presença no ENEM.

Nessa parte, você deve saber diferenciar quando usar permutação, arranjo e combinação para resolver as questões de contagens.

Já em probabilidade, o seu foco de estudos deve ser calcular probabilidade da chance de eventos sucessivos ou calcular probabilidade condicional, que é quando o espaço amostral se reduz a uma condição prévia.

O vídeo a seguir mostra um exemplo clássico, por meio da resolução de uma questão de matemática do ano de 2025, de como probabilidade é cobrada no ENEM.





Uma dica principal para você que vai fazer a prova do ENEM é começar a questão lendo o seu comando, pois quase sempre você vai conseguir resolver muita coisa lendo só o comando da questão. É aqui que você toma o direcionamento da questão.

Uma noite bem dormida é fundamental para seu desempenho no exame. Mantenha a calma e vamos juntos rumo à sua aprovação.