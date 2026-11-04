Imagem criada pro IA Probabilidade no ENEM

A prova do ENEM está chegando e um dos assuntos bem frequentes na prova de matemática que assusta muita gente é a tão temida probabilidade.

Para entendermos, devemos saber que existem alguns conceitos que podemos utilizar como ferramenta, e um deles é o Princípio Fundamental da Contagem, conhecido também como PFC.

Afinal, o que é o PFC?

O PFC, que é um conceito estudado em Análise Combinatória, e que serve como base para resolver problemas de contagem, é o princípio que determina a multiplicação das possibilidades de uma determinada situação.

Para exemplificar o PFC, imagine que você deseja sair de uma cidade A e ir para uma cidade C, passando por uma cidade B. O número total de maneiras distintas de sair de A e ir até C pode ser calculado fazendo o produto das quantidades de caminhos possíves entre cada cidade.

Imagem gerada por IA. Caminho entre A, B e C





Dessa forma, o número total de possibilidades n pode ser calculado como n=x.y, em que x representa o número total de caminhas entre as cidades A e B, e y determina o número total de caminhos entre as cidades B e C.

Não podemos deixar passar batido aqui que existem duas palavras importantes: ou e e. Quando utilizamos a palavra ou, devemos somar, e quando utilizamos a palavra e, devemos multiplicar.

Cálculo da probabilidade

Vamos considerar um conjunto de experimentos, os quais são chamados de expimentos aleatórios. O conjunto formado pelos resultados possíveis desses experimentos aleatórios é chamado de espaço amostral.

Para um dado espaço amostral, existe uma pobabilidade de ocorrência de eventos, de forma que a probabilidade de ocorrência desse efento pode ser definida pela razão entre o número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos que nos interessam, e o número de casos possóveis, ou seja, o número total de casos.

Devemos notar que a probabilidade de um evento ocorrer será um valor maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, ou seja, será um valor entre 0 e 1. O valor 0 indica que o evento é impossível de acontecer, e o valor 1 indica que o evento é certo de acontecer.

Fique atento quanto aos velores obtidos para não cair em pegadinha. Quanto mais próximo de 1, maior a chance de ocorrer o evento, e quanto mais próximo de 0, menor a chance do evento acontecer.



Probabilidade na prática

Para exemplificar uma das maneiras de como probabilidade pode aparecer na sua prova, vamos resolver a questão 152 do caderno azul do ENEM de 2025.

Questão 152 - Quatro candidatos se apresentam para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos quatro candidatos foram recolhidos pelo aplicador. que os guardou, cada um, dentro de um envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os quatro envelopes com os celulares aos quatro candidatos, de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação dos envelopes.

A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com os seus respectivos celulares é

a) 1/2

b)1/10

c) 1/16

d) 1/24

e) 1/256

A resolução completa e comentada dessa questão está no vídeo a seguir.





Outros conceitos de probabilidade

Existem também outros coneitos dentro da probabilidade, que são probabilidade condicional, utilizada quando o espaço amostral é reduzido por uma informação prévia, probabilidade da união de dois eventos, que exige atenção especial para não duplicar a contagem de elementos na intersecção, e a probabilidade de eventos independentes, aplicada na ocorrência sucessiva de fatos.

Quando você compreende quando aplicar cada um desses métodos, você transforma o medo da probabilidade em pontos valiosos para a sua aprovação.