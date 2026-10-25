Imagem gerada por IA. Análise de Gráficos: Pesquisa Eleitoral

Saber ler um gráfico deixou de ser preciosismo matemático e virou questão de sobrevivência no dia a dia.

Nós ganhamos o hábito de consumir o mundo em frações de segundo, e os gráficos se tornaram a ferramenta perfeita para isso.

Eles estão em todos os cantos da mídia justamente porque conseguem resumir dados complexos e entregar uma resposta imediata ao leitor. É a promessa da informação rápida.

O problema é que essa mesma velocidade que facilita a nossa digestão visual também serve de cortina de fumaça para distrações matemáticas perigosas, especialmente na reta final de uma eleição.

De acordo com o Datafolha, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 47% e Lula (PT) tem 46% das intenções de voto totais. Um ponto percentual de diferença.

Gráfico produzido pelo autor a partir de dados do Datafolha Intenções de Voto





Para a estatística de amostragem que carrega aquela margem de erro padrão de dois pontos , esse um por cento é mero ruído. Na matemática real da coisa, as curvas estão sobrepostas. O nome disso é empate técnico rigoroso.

Só que a história muda quando esse número vai parar na mão de um designer de campanha nas redes sociais, pois se ele resolve omitir a base do gráfico e faz o eixo vertical começar próximo a 40%, aquele mísero pontinho ganha uma estatura geométrica bizarra.

Olhando de relance, a barra de 47% parece o dobro da de 46%. Criou-se a narrativa visual de uma liderança consolidada onde, na verdade, temos a mais absoluta indefinição.

Esse mesmo truque de mágica acontece quando analisamos as linhas do tempo.

O Datafolha registrou ainda o derretimento milimétrico de uma vantagem nos votos válidos que foi de 52% a 48%, passou por 51% a 49% e estacionou no atual 50% a 50%.

Gráfico produzido pelo autor a partir de dados do Datafolha Evolução das intenções de votos válidos





No papel, as duas retas se cruzam exatamente no centro do plano cartesiano. Nosso olho é traído pela proporção do desenho.

A lição matemática definitiva que devemos ter é que imagens aceitam qualquer engenharia de design, mas a realidade dos dados exige desconfiança crítica.

A flutuação estatística dentro da margem de erro serve justamente para estabelecer limites de confiança científica, e tratá-la como um dado estático ou geometricamente distorcido induz a análises equivocadas sobre o real comportamento do eleitorado.

Diante do cenário mais apertado da nossa história recente, blindar a mente contra essas ilusões de ótica estatísticas é o primeiro passo para exercer o voto com lucidez neste domingo.