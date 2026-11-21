Fonte: IA A Direita que Despreza os Pobres e Vulneráveis Fortalece a Esquerda

Perdemos a eleição presidencial principalmente por nossa culpa.

Apresentamos um discurso de liberdade econômica, de propriedade privada, direito à herança e Estado mínimo a quem não vislumbra nada disso.

O perdedor foi, de fato, o pensamento de Direita que propõe um Estado mínimo em vez do Estado Necessário, justamente para quem mais precisa de acolhimento e assistência em nosso país, que é o honrado povo nordestino e nortista.

Não tem sentido essa linha de Direita, sobretudo a que se expressa com mais força no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, que simplesmente despreza e repudia e, por isso, negligencia milhões de brasileiros pobres, marginalizados e vulneráveis do Norte, do Nordeste e de Minas Gerais; e, depois, ainda, inocentemente espera o voto deles.

Somente lembra deles, que eles existem e merecem vida digna, assim como todos nós, na hora da votação e depois que perde a eleição nacional passa a ofendê-los e repudia-los.

Há quem defenda até a separação do país. Vi grupos de WhatsApp como “O Sul é o meu país” etc.

Ora, por que, os pobres, marginalizados e vulneráveis votariam nessa Direita? Sendo que, se majoritariamente votassem, teríamos ganho a eleição.

Em verdade, cabe a quem quiser governar o país, entender que o Brasil é de todos e ninguém deve ser deixado para trás.

Deve compreender a dura e sofrida realidade das pessoas pobres, marginalizadas e vulneráveis, agir com compaixão e apresentar respostas concretas para erradicar essa pobreza e a marginalização, assim como reduzir a profunda desigualdade social e regional em nosso país.

Entretanto, essa Direita perdedora parece preferir tratar os pobres, marginalizados e vulneráveis como um problema; e, pior, como culpados pela própria miséria, da qual é inegável que, de certo ângulo, são vítimas de condições estruturais.

Por isso que é seguro dizer que a Esquerda se alimenta da pobreza, da marginalização e da desigualdade social e regional. Dizer também que ela não tem interesse de acabar com essa situação e sim de levar a todos a um nivelamento por baixo como ocorreu na Venezuela para a implantação de seu histórico plano de dominação. Vide o Foro de São Paulo.

No entanto, um fato é concreto: a Esquerda sabe que essa população existe e, a seu modo com o qual nato concordo, cuida dela assim como incute nela sua proposta de um Estado hipertrofiado e seu discurso maniqueísta de ódio contra a liberdade econômica, propriedade privada e o direito à herança, bases do capitalismo.

Com frequência, oferece respostas populistas e até ridículas como “picanha para todos”, nitidamente insuficientes e improprias para erradicar estes problemas e ao invés de libertar a população de baixa renda e marginalizada desta situação a torna perpetuamente estagnada, sequestrada, cativa e dependente da tutela estatal.

Mas, deste seu modo, a Esquerda está presente e por isso, em minha avaliação, ganhou a eleição. Não despreza, muito menos repudia esses cidadãos, fala com os pobres, marginalizados e vulneráveis e promete acolher e cuidar deles.

Daí que é perdedora na disputa nacional a Direita fria, inodora, alienada e sectária, que se limita a reclamar e condenar os programas sociais da Esquerda, como se a pobreza, a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais estruturais, fossem uma escolha individual, e não uma questão nacional que exige compromisso de todos, trabalho e políticas públicas eficazes.

Depois, quando perde a eleição, essa mesma Direita se revolta e dirige sua indignação contra o Norte, o Nordeste e Minas Gerais.

Esse ressentimento “abobalhado” e contraproducente não resolve os motivos estruturais da nossa derrota. Pelo contrário, aprofunda a distância entre nós e povo, como também, entrega à Esquerda o espaço que a própria Direita despreza e repudia.

Não se conquista o Brasil desprezando e repudiando milhões de brasileiros.

Somos um só povo, honrado e unido por uma federação cuja união é indissolúvel e inquebrantável.

A miséria humana estrutural em nosso país não pertence a uma região muito menos é culpa dos pobres e vulneráveis. É um problema nacional, que deve ser enfrentado com seriedade, solidariedade e oportunidades, com unidade e foco, por toda a nação.

A propósito, é aí que reside a força politica das igrejas evangélicas e católicas entre os cidadãos de baixa renda, o que ajuda a compreender porque sua presença inquieta tanto os setores da Esquerda a ponto de Karl Marx chamar a religião de “ópio do povo”.

Realmente, as igrejas cristãs acolhem, alimentam, orientam, educam e amparam todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade, movidas por seus propósitos sagrados e abençoados pelo céu.

As igrejas de Cristo fazem isso sem exigir pagamento ou filiação política, porém com a esperança da fé e das bênçãos de Deus.

Essa presença das igrejas revela uma verdade que a política não pode ignorar: cuidar das pessoas cria vínculos de confiança, fidelidade e unidade.

A Direita perdedora precisa aprender com esse compromisso sagrado das igrejas de Cristo. Não basta defender a liberdade econômica, a propriedade privada e o direito à herança, princípios essenciais.

É preciso acolher e cuidar incessantemente dos pobres e dos vulneráveis e lutar com determinação e concretamente para erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Jamais desprezar e muito menos repudiar os desfavorecidos.

A liberdade só se realiza plenamente quando alcança também quem mais precisa.

A liberdade positiva se concretiza quando serve a todos: erradica a pobreza e a marginalização de nosso povo, assim como reduz nossas profundas desigualdades sociais e regionais, consequentemente, gera trabalho e oportunidades, promove mobilidade social e assegura a cada pessoa uma vida digna, sem deixar ninguém para trás.

Essa é a proposta do capitalismo humanista: uma ordem econômica fundada na liberdade, na propriedade privada e no direito à herança, orientada à existência digna de todos conforme os ditames da justiça social.

Seu horizonte é o de uma nação livre, justa e solidária, desenvolvida em suas dimensões econômica, social, política, civil e tecnológica, erradicadora da pobreza e da marginalização, comprometida com a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos.

Por isso, a expressão política do capitalismo humanista é tão poderosa. Ela não corresponde a essa Direita fria, inodora, indiferente e sem compromisso direto com os pobres, vulneráveis e marginalizados.

É por isso que pelo capitalismo humanista se edifica a Direita Constitucionalista, fiel e cumpridora dos direitos humanos e fundamentais de nosso povo, em decorrência, à ordem econômica que tem por fim garantir a todos existência digna conforme os ditames da justiça social e, assim, aos objetivos da República.

Uma Direita sadia que compreende que defender o Brasil é defender cada brasileiro, inclusive e sobretudo aqueles que mais precisam de proteção e esperança.

O segredo está revelado: é na crença de que o Brasil é para todos, sem exclusão de ninguém, que a Direita Constitucionalista prevalecerá.

É uma insensatez imaginar uma ilha em que impera o trono dourado da liberdade econômica, da propriedade privada e do direito à herança, banhada por um oceano de pobreza, marginalização e profundas desigualdades sociais e regionais.

Ricardo SayegSociólogo, jornalista, advogado e jurista. Pós-Doutor em Sociologia Política pela PUC-SP. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e professor do Insper. Doutor e mestre em Direito Comercial pela PUC-SP. Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP e da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.