O Valor Feminino no Debate sobre a Recuperação Judicial no Agro

De fato, a presença das ministras Nancy Andrighi e Daniela Teixeira na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça me encanta e bem demonstra o valor da participação das mulheres no Judiciário.Igualmente fiquei encantado ao testemunhar, no Conselho Nacional de Justiça, em 12 de novembro, aquele órgão brilhar com a atuação da juíza Clarissa Somesom Tauk e das desembargadoras Anglizey Solivan de Oliveira e Mônica de Piero, assim como, da professora Adriana Valéria Pugliesi e de tantas outras juristas incríveis.Lá se debateu, em altíssimo nível, a recuperação judicial do produtor rural, que exige mais do que a aplicação mecânica de regras. Ficou claro que é preciso compreender a dinâmica da atividade no campo, sujeita a ciclos produtivos, riscos climáticos, variações de mercado, custos financeiros e compromissos que envolvem toda uma cadeia econômica. Isso inclui o Plano Brasil, como tanto destaca Tirso Meirelles, presidente da FAESP — Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, não se pode desconsiderar que a proteção da atividade produtiva precisa conviver com os direitos dos credores e a segurança jurídica nas relações contratuais.Seguramente, foi para aproximar essas diferentes perspectivas que o Conselho Nacional de Justiça promoveu, em Brasília, o Diálogo Nacional do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (FONAREF), cuja presidência cabe ao ministro Benedito Gonçalves, corregedor nacional de Justiça, e cuja vice-presidência cabe ao conselheiro do CNJ Rodrigo Badaró.O encontro reuniu magistrados, professores, representantes do agronegócio e instituições financeiras. A programação foi organizada em três blocos: acesso à recuperação judicial, documentação e constatação prévia; créditos do agronegócio, garantias e sujeição; e stay period, bens essenciais e continuidade produtiva.Entre os muitos aspectos relevantes do encontro, merece destaque, por uma questão de justo reconhecimento, a presença feminina na condução dos trabalhos e na discussão dos temas.A juíza Clarissa Somesom Tauk, secretária-geral do FONAREF e juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, teve papel central e decisivo ao longo de toda a programação.Participou da abertura institucional e mediou os três blocos de debate, acompanhada, em cada etapa, por magistradas de diferentes tribunais.O encontro foi um sucesso, e a atuação de Clarissa foi determinante. Contribuiu para dar unidade a um diálogo amplo, que colocou à mesma mesa profissionais com experiências e interesses distintos. A mediação, nesse contexto, tem importância própria: cabe a quem conduz e organiza a conversa permitir que perspectivas divergentes sejam expostas e manter o foco no assunto e nos problemas concretos que o sistema de recuperação judicial precisa enfrentar. O fato de Clarissa ter mediado os três blocos evidencia a relevância de sua função na estrutura do Fórum.A abertura institucional contou com o ministro substituto da Agricultura e Pecuária, Cléber Oliveira Soares, o conselheiro Rodrigo Badaró, a desembargadora Cristina Mello, representante da Corregedoria Nacional de Justiça, e a juíza Clarissa Somesom Tauk.No primeiro bloco, ela dividiu a mediação com a juíza Caroline Rossy, do TJRJ. A mesa de magistrados foi presidida pelo desembargador Cláudio Brandão, corregedor-geral de Justiça do TJRJ, e contou com a participação da desembargadora Mônica de Piero, além dos desembargadores Wilson Safatle Faiad, do TJGO, e Marco Villas Boas, do TJTO, e dos juízes José Guilherme Di Rienzo Marrey e Cláudio Pessoa. Nesse bloco, foram abordados o acesso judicial, a documentação e a constatação prévia na perspectiva da porta de entrada dos processos recuperacionais, como aspectos necessários para que o Judiciário compreenda a crise do produtor rural e avalie se estão presentes as condições legais para o pedido.No segundo bloco, a desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, do TJMT, presidiu a mesa de magistrados. Promoveu-se o debate sobre créditos do agronegócio, garantias e sujeição, demandando atenção às particularidades do financiamento rural e à relação entre a necessidade de soerguimento do produtor e a proteção a quem concedeu crédito. A presença de Anglizey, que é referência nacional no tema, na presidência dessa mesa foi muito bem colocada, pois se trata de uma magistrada com excepcional conhecimento do assunto e experiência jurisdicional quanto às discussões do setor rural.Novamente a mediação ficou a cargo de Clarissa, agora ao lado da juíza Milena Diz, do TJRJ. Também participaram da mesa a desembargadora Fabiana Barth, do TJRS, e os desembargadores Luiz Fernando Keppen, do TJPR, e Marcelo Fortes Barbosa Filho, do TJSP, além dos juízes Wellington Magalhães e Argemiro Dutra.No terceiro bloco, sob a presidência do desembargador Mário Luiz Ramidoff, do TJPR, a juíza Priscila Ponte, do TJRJ, compartilhou a mediação com Clarissa. A mesa de magistrados contou ainda com os juízes Sílvio Romero Beltrão, Pedro Ivo e César de Souza Lima e com a juíza Giovana Pasqual de Mello. Discutiu-se o stay period, os bens essenciais e boa-fé objetiva na continuidade produtiva, temas imprescindíveis para que a atividade possa prosseguir durante o período de reorganização.Enfim, a presença das magistradas em funções de mediação e presidência demonstra que as mulheres não estiveram apenas entre as participantes: ocuparam posições de liderança na organização e no desenvolvimento dos debates.A participação feminina também se estendeu às instituições de ensino, ao agronegócio e ao sistema financeiro. Na academia, estiveram Adriana Valéria Pugliesi, da FGV Direito SP, e Gabriela Campostrini, da Faculdade de Direito de Vitória. Também participaram Marcelo Barbosa Sacramone, Francisco Sátiro de Souza Júnior, Manoel Gustavo Neubarth Trindade, Renato Buranello e eu, Ricardo Sayeg, como representante da PUC-SP e do Insper.Pelo setor produtivo, participaram, entre outras, Eliane Suzuko Hiratsuka Kay, do SINDIVEG; Amanda Lima, da CropLife Brasil; Patricia Arantes, da Sociedade Rural Brasileira; Irini Tsouroutsoglou, da Academia Latino-Americana do Agronegócio; e Amanda Oliveira Breda Rezende, da Organização das Cooperativas Brasileiras.Do setor financeiro, estiveram Virginia Neusa Lima Cardoso, da Caixa Econômica Federal; Márcia Marrano Serafim, do Santander; e Andrea Aranha Greco, do Itaú Unibanco.A pluralidade de participantes permitiu que as questões jurídicas fossem examinadas também à luz das realidades de quem produz, fornece insumos, organiza investimentos e financia a atividade.No encerramento, o ministro Benedito Gonçalves deu o tom de grandiosidade do Fórum, e dele participaram a mesa o conselheiro Rodrigo Badaró, a desembargadora Cristina Mello e a juíza Clarissa.O FONAREF deixou claro que a recuperação judicial do agronegócio está sendo pensada pelo CNJ a partir de uma perspectiva holística e multidimensional. O produtor precisa de condições para reorganizar sua atividade; o credor tem direito à proteção de seu crédito; e o Judiciário deve aplicar a lei com independência, atento à documentação e às particularidades de cada caso, assegurando a superação da crise financeira com boa-fé objetiva por parte de todos os atores e interessados no processo.Nesse esforço, a liderança de Clarissa Somesom Tauk, responsável pela mediação dos três blocos, a presidência de Anglizey Solivan de Oliveira em uma das mesas centrais e a atuação de Mônica de Piero merecem reconhecimento. Acompanhadas de magistradas, professoras e representantes de diferentes setores, todas elas fortaleceram ainda mais a qualidade do encontro e mostraram o valor da presença feminina na construção das respostas institucionais.Os professores Ecio Perin e Carlos Gonçalves, ambos da PUC-SP, estavam presentes e testemunharam.Enfim, no Fórum passou-se com brilho e precisão a mensagem dos bons propósitos do CNJ de preservar as empresas viáveis, viabilizar a reorganização responsável de dívidas e respeitar os direitos dos credores como objetivos que precisam ser conciliados e, assim, compor uma singularidade quântica fundada na consubstancialidade dos interesses em torno da atividade no campo.O encontro do FONAREF contribuiu muito para o debate, assim como reafirmou o papel institucional estratégico e indispensável do CNJ.Parabéns às juristas brasileiras, que Deus as abençoe abundantemente!Ricardo Sayeg
Consultor da Presidência da FAESP. Jornalista, advogado e jurista. Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Insper. Pós-Doutor em Sociologia Política, Doutor e Mestre em Direito Comercial pela PUC-SP. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP e da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco – Guardiões do Graal.