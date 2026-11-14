Foto: Rômulo Serpa/CNJ O Valor Feminino no Debate sobre a Recuperação Judicial no Agro

De fato, a presença das ministras Nancy Andrighi e Daniela Teixeira na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça me encanta e bem demonstra o valor da participação das mulheres no Judiciário.

Igualmente fiquei encantado ao testemunhar, no Conselho Nacional de Justiça, em 12 de novembro, aquele órgão brilhar com a atuação da juíza Clarissa Somesom Tauk e das desembargadoras Anglizey Solivan de Oliveira e Mônica de Piero, assim como, da professora Adriana Valéria Pugliesi e de tantas outras juristas incríveis.

Lá se debateu, em altíssimo nível, a recuperação judicial do produtor rural, que exige mais do que a aplicação mecânica de regras. Ficou claro que é preciso compreender a dinâmica da atividade no campo, sujeita a ciclos produtivos, riscos climáticos, variações de mercado, custos financeiros e compromissos que envolvem toda uma cadeia econômica. Isso inclui o Plano Brasil, como tanto destaca Tirso Meirelles, presidente da FAESP — Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, não se pode desconsiderar que a proteção da atividade produtiva precisa conviver com os direitos dos credores e a segurança jurídica nas relações contratuais.

Seguramente, foi para aproximar essas diferentes perspectivas que o Conselho Nacional de Justiça promoveu, em Brasília, o Diálogo Nacional do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (FONAREF), cuja presidência cabe ao ministro Benedito Gonçalves, corregedor nacional de Justiça, e cuja vice-presidência cabe ao conselheiro do CNJ Rodrigo Badaró.

O encontro reuniu magistrados, professores, representantes do agronegócio e instituições financeiras. A programação foi organizada em três blocos: acesso à recuperação judicial, documentação e constatação prévia; créditos do agronegócio, garantias e sujeição; e stay period, bens essenciais e continuidade produtiva.

Entre os muitos aspectos relevantes do encontro, merece destaque, por uma questão de justo reconhecimento, a presença feminina na condução dos trabalhos e na discussão dos temas.

A juíza Clarissa Somesom Tauk, secretária-geral do FONAREF e juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, teve papel central e decisivo ao longo de toda a programação.

Participou da abertura institucional e mediou os três blocos de debate, acompanhada, em cada etapa, por magistradas de diferentes tribunais.

O encontro foi um sucesso, e a atuação de Clarissa foi determinante. Contribuiu para dar unidade a um diálogo amplo, que colocou à mesma mesa profissionais com experiências e interesses distintos. A mediação, nesse contexto, tem importância própria: cabe a quem conduz e organiza a conversa permitir que perspectivas divergentes sejam expostas e manter o foco no assunto e nos problemas concretos que o sistema de recuperação judicial precisa enfrentar. O fato de Clarissa ter mediado os três blocos evidencia a relevância de sua função na estrutura do Fórum.

A abertura institucional contou com o ministro substituto da Agricultura e Pecuária, Cléber Oliveira Soares, o conselheiro Rodrigo Badaró, a desembargadora Cristina Mello, representante da Corregedoria Nacional de Justiça, e a juíza Clarissa Somesom Tauk.

No primeiro bloco, ela dividiu a mediação com a juíza Caroline Rossy, do TJRJ. A mesa de magistrados foi presidida pelo desembargador Cláudio Brandão, corregedor-geral de Justiça do TJRJ, e contou com a participação da desembargadora Mônica de Piero, além dos desembargadores Wilson Safatle Faiad, do TJGO, e Marco Villas Boas, do TJTO, e dos juízes José Guilherme Di Rienzo Marrey e Cláudio Pessoa. Nesse bloco, foram abordados o acesso judicial, a documentação e a constatação prévia na perspectiva da porta de entrada dos processos recuperacionais, como aspectos necessários para que o Judiciário compreenda a crise do produtor rural e avalie se estão presentes as condições legais para o pedido.

No segundo bloco, a desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, do TJMT, presidiu a mesa de magistrados. Promoveu-se o debate sobre créditos do agronegócio, garantias e sujeição, demandando atenção às particularidades do financiamento rural e à relação entre a necessidade de soerguimento do produtor e a proteção a quem concedeu crédito. A presença de Anglizey, que é referência nacional no tema, na presidência dessa mesa foi muito bem colocada, pois se trata de uma magistrada com excepcional conhecimento do assunto e experiência jurisdicional quanto às discussões do setor rural.

Novamente a mediação ficou a cargo de Clarissa, agora ao lado da juíza Milena Diz, do TJRJ. Também participaram da mesa a desembargadora Fabiana Barth, do TJRS, e os desembargadores Luiz Fernando Keppen, do TJPR, e Marcelo Fortes Barbosa Filho, do TJSP, além dos juízes Wellington Magalhães e Argemiro Dutra.

No terceiro bloco, sob a presidência do desembargador Mário Luiz Ramidoff, do TJPR, a juíza Priscila Ponte, do TJRJ, compartilhou a mediação com Clarissa. A mesa de magistrados contou ainda com os juízes Sílvio Romero Beltrão, Pedro Ivo e César de Souza Lima e com a juíza Giovana Pasqual de Mello. Discutiu-se o stay period, os bens essenciais e boa-fé objetiva na continuidade produtiva, temas imprescindíveis para que a atividade possa prosseguir durante o período de reorganização.

Enfim, a presença das magistradas em funções de mediação e presidência demonstra que as mulheres não estiveram apenas entre as participantes: ocuparam posições de liderança na organização e no desenvolvimento dos debates.

A participação feminina também se estendeu às instituições de ensino, ao agronegócio e ao sistema financeiro. Na academia, estiveram Adriana Valéria Pugliesi, da FGV Direito SP, e Gabriela Campostrini, da Faculdade de Direito de Vitória. Também participaram Marcelo Barbosa Sacramone, Francisco Sátiro de Souza Júnior, Manoel Gustavo Neubarth Trindade, Renato Buranello e eu, Ricardo Sayeg, como representante da PUC-SP e do Insper.

Pelo setor produtivo, participaram, entre outras, Eliane Suzuko Hiratsuka Kay, do SINDIVEG; Amanda Lima, da CropLife Brasil; Patricia Arantes, da Sociedade Rural Brasileira; Irini Tsouroutsoglou, da Academia Latino-Americana do Agronegócio; e Amanda Oliveira Breda Rezende, da Organização das Cooperativas Brasileiras.

Do setor financeiro, estiveram Virginia Neusa Lima Cardoso, da Caixa Econômica Federal; Márcia Marrano Serafim, do Santander; e Andrea Aranha Greco, do Itaú Unibanco.

A pluralidade de participantes permitiu que as questões jurídicas fossem examinadas também à luz das realidades de quem produz, fornece insumos, organiza investimentos e financia a atividade.

No encerramento, o ministro Benedito Gonçalves deu o tom de grandiosidade do Fórum, e dele participaram a mesa o conselheiro Rodrigo Badaró, a desembargadora Cristina Mello e a juíza Clarissa.

O FONAREF deixou claro que a recuperação judicial do agronegócio está sendo pensada pelo CNJ a partir de uma perspectiva holística e multidimensional. O produtor precisa de condições para reorganizar sua atividade; o credor tem direito à proteção de seu crédito; e o Judiciário deve aplicar a lei com independência, atento à documentação e às particularidades de cada caso, assegurando a superação da crise financeira com boa-fé objetiva por parte de todos os atores e interessados no processo.

Nesse esforço, a liderança de Clarissa Somesom Tauk, responsável pela mediação dos três blocos, a presidência de Anglizey Solivan de Oliveira em uma das mesas centrais e a atuação de Mônica de Piero merecem reconhecimento. Acompanhadas de magistradas, professoras e representantes de diferentes setores, todas elas fortaleceram ainda mais a qualidade do encontro e mostraram o valor da presença feminina na construção das respostas institucionais.

Os professores Ecio Perin e Carlos Gonçalves, ambos da PUC-SP, estavam presentes e testemunharam.

Enfim, no Fórum passou-se com brilho e precisão a mensagem dos bons propósitos do CNJ de preservar as empresas viáveis, viabilizar a reorganização responsável de dívidas e respeitar os direitos dos credores como objetivos que precisam ser conciliados e, assim, compor uma singularidade quântica fundada na consubstancialidade dos interesses em torno da atividade no campo.

O encontro do FONAREF contribuiu muito para o debate, assim como reafirmou o papel institucional estratégico e indispensável do CNJ.

Parabéns às juristas brasileiras, que Deus as abençoe abundantemente!

Ricardo SayegConsultor da Presidência da FAESP. Jornalista, advogado e jurista. Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Insper. Pós-Doutor em Sociologia Política, Doutor e Mestre em Direito Comercial pela PUC-SP. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP e da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco – Guardiões do Graal.