Fonte: IA O Mito do Paraguai Caiu

Ultimamente, o Paraguai vinha sendo apresentado no Brasil como paraíso institucional: um país previsível, com segurança jurídica, de impostos baixos e cheio de oportunidades, em contraste com um Brasil supostamente submetido à insegurança jurídica, à instabilidade fiscal e ao confisco tributário.

Chegou-se a dizer que o Paraguai havia se transformado na Suíça da América do Sul. A propósito, diante de tanta propaganda, é razoável imaginar que muitos brasileiros tenham depositado recursos e investido no sistema financeiro paraguaio.

Entretanto, a crise do Ueno Bank derrubou esse mito, tendo afetado milhões de clientes.

Vieram à tona graves e indigestos questionamentos consubstanciados em acusações de gestão fraudulenta e temerária, contaminada por relações espúrias entre o referido banco, o Banco Central e o poder político na aplicação de um enorme golpe financeiro, as quais, é bom que se diga, estão sob apuração pelos órgãos de controle.

A crise provocou até mesmo uma grave ruptura política, na qual o próprio Presidente da República do Paraguai, Santiago Peña, chegou a anunciar que renunciaria, mas foi afastado após processo de impeachment e colocado em prisão preventiva.

Então, aqui não se trata de comemorar a dificuldade de um país vizinho, mas sim de abandonar comparações simplistas.

O Brasil é uma nação continental, com Estado de Direito consolidado e instituições firmes. Na minha avaliação, institucionalmente estamos décadas à frente do Paraguai e de muitos, senão todos, os países latino-americanos.

Nossa segurança jurídica é consolidada e robusta, e conta com instituições capazes de limitar e fiscalizar o poder. Temos Judiciário independente e confiável, órgãos de controle, Ministério Público atuante, imprensa privada e mecanismos de responsabilização.

No nosso Estado de Direito, as decisões governamentais podem ser contestadas, e as instituições permanecem sob escrutínio público permanente.

Conquanto a segurança pública, o ativismo político do Supremo Tribunal Federal e os focos de peculato e corrupção governamental suscitem questionamentos legítimos e desgastem a confiança no país, ainda assim o Brasil é muito maior do que esses problemas, e temos plenas condições de superá-los.

Reconhecemos que temos nossos problemas nacionais, porém isso não significa, nem de longe, o colapso do Estado de Direito.

Pelo contrário, nosso reconhecimento demonstra maturidade, seriedade e compromisso com a correção.

Na minha opinião, nossos desafios serão efetivamente resolvidos com o governo e as instituições atuando tecnicamente, dentro de suas competências e de acordo com as regras legais e constitucionais.

A receita não é complicada; complicada é a vontade política de nossos governantes.

De fato, aqui no nosso país a ameaça que mais me preocupa está na combinação de juros exorbitantes, erosão fiscal e asfixia econômica.

Insere-se neste quadro uma temeridade que precisamos enfrentar: a amalucada e destrambelhada reforma tributária, que está a sufocar nossa economia empreendedora e só tende a piorar na medida em que vai sendo implementada.

Se o sistema anterior já era pesado e opressor, colocaram um “bode na sala”. É preciso tirá-lo, na verdade, “matar o bode”.

Na minha opinião, não devemos manter compromisso com o erro. Devemos rever integralmente a reforma e recomeçar o debate. Temos que cancelar a reforma tributária. O modelo atenta contra quem produz, investe, emprega e empreende.

Basta refletir sobre a alíquota-padrão de referência do IVA brasileiro, que não vai fugir da estimativa de até 27%, embora ainda dependa de definição e calibração.

Nesse patamar, igualará a alíquota-padrão de 27% da Hungria, a maior entre todos os países da OCDE.

Aliás, é de 7,53% a média ponderada dos impostos estaduais e locais sobre vendas nos Estados Unidos, o que nos serve como referência nominal a exigir um debate sério.

Lembro de Charles de Gaulle, que, ao liderar a França entre 1958 e 1969, primeiro como chefe de governo e, a partir de 1959, como presidente da República, pegou um país com sérias dificuldades fiscais e implantou o plano Pinay-Rueff, em 1958, pelo qual se enfrentou com sucesso o desequilíbrio financeiro e se restaurou a confiança na economia do país.

Pelo Plano Pinay-Rueff, de 1958, a França racionalizou o sistema fiscal, atrelado à contenção de gastos e subsídios públicos, desvalorização da moeda e liberalização do comércio.

Enfim, para conquistar o sucesso econômico basta nos conscientizarmos, sendo que o primeiro passo cabe a nós, brasileiros: firmar a convicção de que é aqui no nosso país, nossa casa, nosso lar, onde devemos trabalhar, poupar, investir e empreender.

Por sua vez, ao governo cabe reduzir racionalmente a máquina pública, rever os absurdos já implementados e cancelar o rumo da reforma tributária, devolvendo fôlego à economia privada.

O Brasil é a nossa pátria. É aqui que devemos garantir nossa segurança material e prosperidade, com instituições respeitadas e políticas fiscais, tributárias e econômicas sérias, técnicas e responsáveis, voltadas à produção, ao trabalho e à liberdade de empreender.

Que Deus abençoe o Brasil e também o Paraguai, assim como todos os países do mundo, com sabedoria, seriedade e responsabilidade!

Ricardo SayegJornalista, advogado e jurista. Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Insper. Pós-Doutor em Sociologia Política, Doutor e Mestre em Direito Comercial pela PUC-SP. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP e da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco – Guardiões do Graal.