Fonte: IA O Devedor Tributário na Recuperação Judicial

A recuperação judicial pressupõe uma realidade econômica dura e incontornável: o devedor não dispõe de recursos financeiros suficientes para satisfazer simultaneamente todas as suas obrigações.

Se o devedor pudesse pagar integralmente os trabalhadores, fornecedores, despesas operacionais, bancos e Fisco, não estaria em crise econômico-financeira apta a autorizar a impetração da recuperação judicial conforme o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Ocorre que, sob o ponto de vista tributário essa premissa ganha particular dimensão com a vigência da Lei Complementar (LC) nº 225/2026, que instituiu o Código de Defesa do Contribuinte e nele estabeleceu uma nova categoria jurídica com severas consequências quanto ao chamado “Devedor Contumaz”.

Nos termos do art. 11, devedor contumaz é aquele cuja conduta se caracteriza pela inadimplência tributária substancial, reiterada e injustificada.

A consequência deste novo enquadramento é gravíssima: o art. 13, I, “d”, impede não apenas a propositura, mas também o prosseguimento da recuperação judicial, admitindo sua convolação em falência a pedido da Fazenda Pública.

Todavia, é exatamente na expressão legal “injustificada” que se exige especial atenção no âmbito da recuperação judicial, lembrando-se que, na lei não existem palavras inúteis.

Não se pode confundir o empresário que estrutura sua atividade econômica sobre o sistemático não pagamento de tributos com aquele que, mergulhado em efetiva crise econômico-financeira, não dispõe de caixa suficiente para pagar simultaneamente todas as obrigações essenciais e indispensáveis à sobrevivência da empresa.

Com efeito, a propósito da inadimplência tributária, a experiência do Direito Penal oferece importante reflexão.

A disciplina penal admite especificamente no contexto de crimes tributários e previdenciários, a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, quando demonstrada situação financeira excepcional suficientemente grave para retirar do administrador a possibilidade concreta de comportamento alternativo.

Ora, se o Direito Penal reconhece relevância jurídica à impossibilidade econômica concreta para afastar a culpabilidade, com maior razão a inexigibilidade de conduta empresarial diversa deve ser considerada como impeditivo da qualificação do contribuinte como devedor contumaz.

Até porque, em caso de hipossuficiência, é direito do contribuinte, nos termos do art. 4º, inciso XVI, da LC nº 225/2026, receber tratamento diferenciado e facilitado; e, sob o ponto de vista econômico, a crise econômico-financeira que fundamenta a recuperação judicial pode, conforme as circunstâncias concretamente demonstradas, caracterizar situação de hipossuficiência econômica para os fins do art. 4º, XVI, da LC nº 225/2026.

A hipossuficiência da empresa recuperanda, portanto, não deve ser aferida abstratamente por seu porte, patrimônio ou faturamento, mas, concretamente, à luz de sua capacidade financeira efetiva para satisfazer as obrigações fiscais exigíveis sem comprometer a preservação da fonte produtora, o que deve ser verificado na constatação prévia ou pelo administrador judicial ao longo da recuperação judicial.

É precisamente nesse cenário que o tratamento diferenciado e facilitado previsto pela LC nº 225/2026 adquire plena eficácia normativa e acolhe a possibilidade de se admitir inexigibilidade de conduta diversa em favor da recuperanda.

Interpretar pela impossibilidade de se acolher a inexigibilidade de conduta diversa em favor da recuperanda de modo a excluir justamente o contribuinte empresarial que comprovadamente atravessa grave crise econômico-financeira, impondo-lhe a negativa de acesso ou manutenção da recuperação judicial, seguramente significa transformar esta garantia legal contra a falência em promessa vazia e o próprio Código de Defesa do Contribuinte, nesse aspecto, em legislação meramente retórica.

A empresa embora hipossuficiente em razão da crise, não se livra de precisar pagar salários e obrigações trabalhistas, créditos de natureza alimentar aos quais o próprio ordenamento confere proteção especial e preferência.

Precisa igualmente adquirir insumos, pagar energia, aluguel, logística, fornecedores essenciais e cumprir todas as demais despesas necessárias e indispensaveis à continuidade da fonte produtora.

Existe uma precedência econômica clara e evidente, anterior a qualquer classificação jurídica de créditos: pagar certos credores, a fim de manter a empresa viva.

O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 determina a preservação da empresa, da fonte produtora, dos empregos, sem descuidar dos interesses dos credores.

Surge, portanto, uma ordem material incontornável em foro de recuperação judicial: primeiro, preservar a atividade empresarial, mantendo-a viva; segundo, assegurar o cumprimento das obrigações essenciais e indispensáveis, especialmente o salário dos trabalhadores; e, dentro da capacidade econômica remanescente, promover a regularização tributária pelos instrumentos legalmente disponíveis.

Isso não significa autorização para deixar de pagar tributos ou a inconstitucionalidade das implicações na recuperação judicial ao se qualificar regular e devidamente a recuperanda como devedora contumaz.

Significa reconhecer a diferença fundamental entre não querer pagar e não poder pagar sem arruinar de vez a própria atividade econômica à luz da Lei nº 11.101/05.

A própria LC nº 225/2026 fornece elementos para essa interpretação ao determinar que a Administração Tributária considere os fatores que influenciem a capacidade do contribuinte de cumprir suas obrigações, os eventos que tenham afetado essa capacidade e sua situação econômica.

Por isso, a crise econômico-financeira efetivamente demonstrada, acompanhada da destinação dos recursos disponíveis ao pagamento de trabalhadores, cuja natureza do crédito é alimentar e prioritária, e à manutenção das despesas essenciais e indispensáveis da atividade, constitui elemento objetivo de justificação da inadimplência dentro do contexto da recuperação judicial.

Máxime porque, pela LC nº 225/2026, a boa-fé do contribuinte é presumida.

E, se a inadimplência no contexto da recuperação judicial está justificada, inclusive porque a boa-fé da recuperanda é presumida, falta um dos próprios elementos legais substanciais da contumácia do inadimplemento fiscal.

Aqui reside o ponto central: inexigibilidade de conduta diversa e devedor contumaz são categorias logicamente antagônicas e, portanto, juridicamente autoexcludentes.

Nesta situação, a empresa recuperanda legítima não pode ser enquadrada como devedor contumaz se deixa de pagar seus tributos porque enfrenta situação objetiva de escassez e prioriza aquilo sem o qual não haverá empresa, empregos, produção e, futuramente, sequer arrecadação tributária. Qualificá-la, nessas circunstâncias, como devedora contumaz significaria contrariar a finalidade preservacionista consagrada pelo art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

O endurecimento da obrigação de regularização fiscal na recuperação judicial não pode enquadrar a crise empresarial genuína em contumácia e deve ser interpretada sistematicamente à luz do diálogo das leis.

E, não havendo contumácia na inadimplência fiscal, a conduta tributária da empresa embora em crise, buscando se soerguer, é legítima e não pode ser obstruída, posto que, o ajuizamento da recuperação judicial não é ato ilícito; e, não comete ato ilícito a empresa em recuperação judicial que atua no exercício regular de direito.

Não se está a reconhecer qualquer direito subjetivo ao inadimplemento tributário. O que se afirma é algo distinto: a impossibilidade de qualificar como contumácia, com todas as gravíssimas consequências daí decorrentes, uma inadimplência que a própria ordem jurídica exige que seja “injustificada”, quando sua justificação econômica esteja objetivamente demonstrada.

Afinal, dispondo o próprio sistema tributário de meios alternativos de solução como a transação fiscal, permitir que a empresa seja oprimida pelo Fisco como condição de viabilizar a recuperação judicial, quando isso importar deixar de pagar trabalhadores ou interromper despesas essenciais e indispensáveis à operação significa a absoluta desconsideração do princípio da preservação da empresa.

No plano pragmático, aos meus olhos, a boa-fé da recuperanda deve materializar-se na busca efetiva da transação tributária ou de outra solução legal equivalente, compatível com sua capacidade de pagamento, mediante requerimento formal perante a autoridade tributária, cuja demonstração deveria ser considerada suficiente, nas circunstâncias aqui examinadas, para viabilizar a homologação do plano aprovado na forma da Lei nº 11.101/2005.

O Direito Recuperacional tem índole constitucional, sustentada na função social da propriedade e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que, ao ser ponderada com a contumácia na inadimplência tributária, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não deve obstruir a recuperação judicial das empresas que legitimamente estão a sobreviver a crise empresarial que se pretende superar.

Creio, à vista do exposto, que a superveniência da LC nº 225/2026 abre espaço até mesmo para uma necessária revisão da jurisprudência relativa à apresentação das certidões de regularidade fiscal na recuperação judicial, especialmente quando constatada oficialmente, de forma objetiva, a inexigibilidade de conduta diversa associada à iniciativa da recuperanda de regularizar seu passivo fiscal pelos instrumentos legalmente disponíveis.

Enfim, o Código de Defesa do Contribuinte, conquanto tenha previsto o devedor contumaz, que transforma o não pagamento de tributos sob comportamento sistemático e injustificado em categoria jurídica específica infamante, sancionada e bloqueadora da recuperação judicial, ao dialogar com a Lei nº 11.101/05, reconfigura e reorganiza a disciplina tributária na recuperação judicial, presume a boa-fé da recuperanda e lhe assegura tratamento diferenciado e facilitado, em razão de sua hipossufiência econômica.

Via de consequência, impõe-se considerar em favor da recuperanda a teoria da inexigibilidade de conduta diversa no enfrentamento do passivo fiscal desde que associada à iniciativa da recuperanda de regularizar seu passivo fiscal pelos instrumentos legalmente disponíveis.

Concluindo: a inexigibilidade de conduta diversa não extingue nem suspende o crédito tributário; na recuperação judicial legítima atua em plano distinto, como elemento jurídico capaz de afastar a “injustificação” exigida pelo art. 11 da LC nº 225/2026 para a caracterização do devedor contumaz.

RICARDO SAYEGColunista do iG. Jornalista. Advogado titular da HSLAW, especializado em Special Legal Situations. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e professor do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial e Pós-Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos da FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.