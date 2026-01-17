Fonte: IA A Fome de Justiça do Povo Brasileiro

Em nome de Jesus, creio firmemente no honrado Poder Judiciário de nossa Nação, em especial na elevada envergadura moral, ética e técnica de nossos magistrados.

Jesus proclamou, no Sermão da Montanha: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados”(Mateus 5:6).

Não se trata de mero enunciado moral, mas de uma promessa celeste revestida de autoridade eterna, que abençoa o Poder Judiciário e seus magistrados.

As palavras de Cristo jamais falharam, jamais retrocederam e jamais foram anuladas pelos homens ou pelo tempo. Atravessaram séculos, reinos, governos, revoluções e civilizações, sustentando a esperança daqueles que creem que a justiça, embora a seu tempo, nunca se ausenta definitivamente da história humana. Ela sempre comparece.

O Brasil, em sua formação espiritual e cultural, é um país essencialmente cristão. Em nossas raízes repousam elementos que moldaram a consciência coletiva quanto à dignidade da pessoa humana, à sacralidade da verdade, à centralidade do bem comum e à noção de que a justiça é mais do que uma função estatal: é um valor sagrado inscrito na alma nacional.

Por isso, quando a injustiça se abate sobre o país, o clamor que ecoa não é apenas jurídico ou político: é espiritual. O espírito objetivo, como dizia Hegel, manifesta-se como a voz real de um povo que edifica, no mais íntimo de sua alma, a justiça como fundamento anterior e superior ao próprio Estado.

Essa fome e sede de justiça, tão presentes no Brasil contemporâneo, não são sinais de desesperança; ao contrário, constituem a confirmação viva de que o espírito nacional reconhece a diferença entre o justo e o iníquo, entre o reto e o torpe, entre o que ilumina e o que corrompe.

Quanto à justiça, há no coração brasileiro uma expectativa messiânica legítima. Porque Jesus é o Messias. A certeza de que nenhuma estrutura ou ação humana será capaz de frustrar o cumprimento das promessas de Deus.

As crises morais, institucionais ou econômicas que atravessamos, por mais graves que sejam, não possuem força suficiente para apagar a vocação justa deste país.

A injustiça pode ocupar momentaneamente o palco, mas jamais será a protagonista de nossa história. O texto sagrado assegura aos que têm fome e sede de justiça que serão saciados. Não se trata de hipótese, mas de certeza, fundada em uma fé inabalável, superior até mesmo à esperança.

E a certeza divina, quando encontra uma nação de fé viva, converte-se em energia transformadora.

A justiça, portanto, não virá apenas pelo esforço humano, embora este seja imprescindível. Virá também pela restauração espiritual de um povo que rejeita a mentira, a opressão, a violência institucional, a corrupção e toda forma de degradação moral.

O Brasil, que nasceu sob o signo da Cruz, guarda em si uma força de regeneração que nenhuma crise consegue sufocar. O país cristão que somos jamais aceitará ser governado pelas trevas.

No fim, seremos saciados.

Em nossa Pátria, a justiça, divina e humana, prevalecerá sobre aqueles que tentam sufocá-la. E, quando a promessa se cumprir, ficará evidente que nenhuma injustiça é capaz de derrotar uma Nação que, com humildade e firmeza, conserva viva a chama de sua fé e serve ao Senhor.

Ricardo SayegJornalista. Advogado. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco, Guardiões do Graal.