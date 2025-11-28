Fonte: IA Humanismo: O Poder Do Cristão

Nada nos empodera mais do que reconhecer, na Palavra de Deus, que somos imagem e semelhança do próprio Criador.

Esse fortíssimo fundamento teológico é o alicerce espiritual e jurídico da dignidade humana, expressão do valor incomensurável que habita em cada pessoa.

Podemos, pela graça de Deus, afirmar que temos o DNA de nosso Pai celestial.

Logo, se cada pessoa carrega em si essa centelha divina, em sua essência mais profunda, os direitos humanos, imanentes a todos, constituem a expressão do próprio Deus no Direito.

Representam o reconhecimento jurídico do valor intrínseco e insuperável de cada pessoa que, segundo a Palavra, é imagem e semelhança de Deus.

Então, esse valor, que antecede o Estado, prevalece sobre quaisquer circunstâncias e jamais se perde, nem sequer na derrocada moral da pessoa de seu titular.

Por mais degradada que esteja a pessoa, sua dignidade é irrenunciável, pois o Espírito Santo nela sempre reside.

Entretanto, é necessário distinguir os direitos humanos de sua distorção. Eles não se confundem com os “direitos dos manos”, esse conceito hipócrita e deturpado que tenta transformar esse precioso patrimônio civilizacional humanista em descabido instrumento de blindagem dos facínoras.

Os verdadeiros defensores e ativistas dos direitos humanos não se consorciam com o demônio. Não vitimizam traficantes. Não desfilam com membros de facção criminosa etc.

O maior inimigo dos direitos humanos é o crime. Os direitos humanos não são o escudo dos criminosos, muito menos o arcabouço jurídico do crime. Toda vez que alguém comete um ilícito contra outrem, há uma direta e imediata transgressão à dignidade humana, jamais sua justificativa.

Direitos humanos, portanto, não legitimam a malignidade; pelo contrário, revelam a grandeza do ser humano, ainda quando decaído.

O obscurantismo do “mal” não apaga a luminosidade dos direitos humanos. No entanto, que fique claro: a dignidade não é prêmio reservado aos virtuosos, mas condição ontológica de toda pessoa, imanente a cada um de nós, porque procede do próprio Deus.

Significa que a dignidade da pessoa humana é a secularização jurídica da alma que em todos habita.

Jesus Cristo é o precursor universal dos direitos humanos. Melhor bússola não há. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida; é o norte da justiça e a fonte de todo bem.

O Brasil é um país cristão e somos o povo escolhido. Eu creio que, constitucionalmente, cumpriremos os objetivos fundamentais da República, a ecoar em prol dos direitos humanos por todo o planeta.

Nossa autoridade humanista é constitucional e espiritual. Promoveremos o bem de todos. Construiremos uma sociedade fraterna, livre, justa e solidária. Garantiremos o desenvolvimento nacional. Erradicaremos a pobreza e a marginalização. Reduziremos as desigualdades.

Nós, cristãos, temos o propósito e o dever de promover o bem para todos, defender nossa nação e proteger as pessoas.

É sob essa perspectiva que se deve compreender a “sociedade fraterna” anunciada no Preâmbulo da Constituição Federal, inegável secularização jurídica do ideal cristão.

Não nos iludamos: edificar essa sociedade fraterna implicará enfrentar resistências, acusações, perseguições, intrigas etc. Assim sempre foi para o cristão. Mas permaneceremos fiéis ao propósito que Deus nos confiou.

Pelo poder do nome de Jesus Cristo, aqui no Brasil, como está na Bíblia, os espíritos malignos sairão do homem e entrarão nos porcos. A manada inteira enlouquecerá, correrá desvairada pela ribanceira e se lançará ao mar, afogando-se.

Deus é conosco e os porcos sucumbirão!

Ricardo Sayeg. Jornalista. Advogado. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.