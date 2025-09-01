PUCSP Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ( PUC-SP), sob a direção firme e iluminada de seu magnífico Reitor, Professor Livre-Docente Doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, reafirma-se como a alta guardiã do humanismo brasileiro. Em sua história, a PUC-SP nunca foi apenas uma escola de saber técnico e científico; é, antes, templo do pensamento humanista, casa da liberdade e coroação da cultura cristã. Sua missão histórica, profundamente enraizada na dignidade da pessoa humana, a coloca como vanguarda intelectual da nação.



No dia 29 de agosto de 2025, essa vocação humanista, como de costume, se manifestou. Em solenidade memorável, o Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, Vice-Presidente eleito do Tribunal Superior do Trabalho, recebeu, pelas mãos do Reitor, o Colar do Mérito Acadêmico da PUC-SP. Não se tratou apenas de um ato cerimonial, mas de uma declaração perene: a Universidade reconhece no magistrado não apenas um expoente da Justiça do Trabalho, mas um arquiteto de novas fronteiras das ciências jurídicas, cuja obra pertence ao patrimônio cultural do país.



O Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos é um dos mais destacados magistrados da contemporaneidade. Sua vida pública, marcada por equilíbrio, erudição e compromisso com o humanismo e a justiça social, é espelho da própria vocação filosófica da PUC-SP. Contudo, sua contribuição não se limita à judicatura: no plano acadêmico e científico ele é um gigante, em consórcio com o Professor Paulo Sérgio Feuz, Pro Reitor da própria PUC-SP, delineou teoricamente o Sistema de Direito Desportivo, consolidando as bases científicas deste novo ramo jurídico autônomo, indispensável e visionário.



A tese de doutorado do Ministro Caputo é monumental, são mais de setecentas laudas de preciosas constatações e achados científicos a revelar a sua grandeza intelectual. Obra de rigor científico irretocável, constitui tratado que ultrapassa os limites da técnica, elevando o Direito Desportivo ao patamar da verdadeira ciência humanista, comprometida com a dignificação do homem e com a construção de uma sociedade mais justa e solidária.



O Colar do Mérito Acadêmico da PUC-SP, ao ser-lhe outorgado, é mais que distinção: é selo de qualidade acadêmica, de profunda performance científica, é a coroação de uma vida dedicada à Ciência Humanista do Direito. Por meio deste ato, a PUC-SP, a histórica instituição humanista do Brasil, chancela formalmente a grandeza de sua obra e inscreve o nome do Ministro no cânone das contribuições imortais da cultura jurídica.



Sob a liderança de Vidal Serrano Nunes Júnior, a PUC-SP demonstra, uma vez mais, seu protagonismo institucional, firmando-se como farol da cultura humanista e guardiã dos grandes nomes do humanismo nacional. Ao consagrar o Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, a Universidade reafirma seu destino de ser vanguarda humanista, luz do pensamento livre e coroa espiritual da cultura brasileira.



Ricardo Sayeg. Jornalista. Advogado. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.





