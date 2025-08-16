Ordem dos Economistas do Brasil “Economista do Ano” para o Presidente da República da Argentina Javier Milei

A ORDEM DOS ECONOMISTAS DO BRASIL – OEB, entidade cultural e de utilidade pública, reconhecida em Lei, cuja missão é privilegiar o debate econômico, fundamental para os processos de desenvolvimento e de crescimento social do Brasil, com o apoio do INSTITUTO DO CAPITALISMO HUMANISTA, reconhecido como princípio da Ordem Econômica – Lei 17.481/2020, com início no dia 11 de agosto de 2025, em Buenos Aires/Argentina na Casa Rosada, e encerramento no dia 13 de agosto de 2025, em São Paulo/Brasil no Terraço Itália, promoveu cerimônia oficial de outorga das láureas de “ Economista do Ano ” para o Presidente da República da Argentina Javier Milei, em razão de sua inabalável defesa da liberdade, compromisso com a eficiência do gasto público e empenho em restaurar a solvência econômica do Estado que inspiraram não apenas o seu país, mas também toda a América Latina; de “ Economista Brasileiro do Ano ” para o Secretário de Estado de Relações Institucionais do Governo de São Paulo Doutor Gilberto Kassab, em razão de sua liderança e contribuição para a estabilidade e desenvolvimento nacional, promovendo inclusão em favor de todos, inovação e crescimento com justiça social; de “ Brasileira do Ano ” para a Presidente Nacional do PODEMOS Deputada Doutora Renata Abreu, em razão de sua visão de país centrada na dignidade da pessoa humana como valor absoluto, diante de seu compromisso com a implantação do modelo do Capitalismo Humanista no Brasil; de “ Jurista do Ano ” para o Reitor da Pontíficia Universidade Católica, Professor Doutor Vidal Serrano Nunes Junior; de “ Chairman da Educação Econômica do Ano ” para o Presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil Reverendo Roberto Brasileiro Silva; de “ Magistrado do Ano ” para o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Doutor Rogério Murillo Pereira Cimino, em razão de sua atuação como Juiz Titular da 1ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, instalada em dezembro de 2017, denotando dedicação exemplar e contribuição fundamental à institucionalidade e à segurança jurídica do mercado e dos negócios – pilares do desenvolvimento sadio da atividade econômica; de “ Agente Social do Trabalho do Ano ” para o Grão-Mestre ad vitam do Grande Oriente de São Paulo Doutor Benedito Marques Ballouk, em razão de sua contribuição exemplar à causa do trabalho digno e da justiça social; de “ Professor de Economia do Ano ” para o Vice-Presidente da Ordem dos Economistas do Brasil Professor Mestre Luis Carlos Barnabé de Almeida, em razão de sua excelência didática, compromisso com a formação crítica de economistas e dedicação exemplar ao ensino; de “ Professor de Direito Econômico do Ano ” para o Diretor da Faculdade de Direito Mackenzie Professor Doutor Felipe Chiarello de Souza Pinto, em razão de sua atuação no cargo de Diretor da Faculdade de Direito e Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do Mackenzie, liderando reformas curriculares, orientando pesquisadores e atuando em órgãos nacionais estratégicos como o CNE e o SciELO/FAPESP; assim como, do “ Prêmio do Capitalismo Humanista do Ano de 2025 ”, outorgado exclusivamente pelo ICapH para o Presidente da Ordem dos Economistas do Brasil Professor Doutor Manuel Enríquez García, em razão de sua atuação incansável em prol de uma sociedade mais justa e solidária, promovendo uma economia orientada à dignidade da pessoa humana, à responsabilidade ética e ao bem comum.



