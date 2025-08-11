Ordem dos Economistas do Brasil Presidente Javier Milei, Manuel Enriquez Garcia e Ricardo Sayeg





























Atendendo ao protocolo diplomático houve mudança de plano e hoje, dia 11 de agosto de 2025, acabamos de ser recebidos em Buenos Aires, na Casa Rosada, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Argentina Javier Milei, Professor de Economia, autor de Livros incríveis, e lhe outorgamos - o Prof. Manuel Enriquez Garcia e eu - o importante, tradicional e representativo, Prêmio “Economista do Ano”, pela Ordem dos Economistas do Brasil, com o apoio do Instituto do Capitalismo Humanista. Em comitiva estavam Desembargador Rogério Cimino, Rodrigo Sayeg, Héctor Trabucco, Javier Goldestein, Murillo Cimino, Ivan Slepoy, Mateus Sayeg e Arthur Sayeg.

Merecidíssimo. A Política Fiscal e Econômica do Presidente Milei está fazendo sucesso e superando com excelentes resultados a crise Argentina e, ainda, simultaneamente, erradicando a pobreza.

Os números recentes da economia argentina indicam o “boom” que está em curso. Espero do fundo do coração que dê certo. A inflação, historicamente galopante, recua. A pobreza passa a ceder. Há indicadores de recuperação do emprego e, sobretudo, do resgate da esperança. A Argentina voltou a sorrir.

É preciso humildade de nossos governantes para reconhecer os avanços e coragem para aprender com os acertos da Argentina, mesmo sendo aqui no Brasil nosso Presidente um socialista.

Quem sabe o nosso Governo Federal abre a cabeça, resgata a postura dos anos 2000 e o país volta a ter o prestígio que perdeu.

Nesse cenário, o Brasil pode e deve olhar com atenção para a experiência argentina sob a presidência do Professor Milei e se inspirar com ele, no mínimo quanto ao rigor fiscal.

Não se trata de copiar modelos, mas de extrair preciosas lições que façam sentido para nossa realidade e aproveitá-las para o bem de nossa nação.

Como na Argentina, ajustes fiscais, desburocratização, respeito à iniciativa privada e foco em resultados precisam ocupar o centro do debate nacional, acima de slogans e narrativas ideológicas destrutivas da esquerda, especialmente, esta infantil ruptura com os EUA, mantida e fomentada claramente para desviar a atenção do nosso povo no que realmente importa: que é a “bomba fiscal” que está para explodir.

Com efeito, na mesma premiação, no Brasil, na próxima quarta feira, dia 13 de agosto, ao notável líder nacional, Presidente Nacional do PSD e Secretário de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, será outorgado o prêmio “Economista Brasileiro do Ano”.

O nome de Gilberto Kassab surge como a ponte possível. Melhor alternativa para o Brasil nas relações internacionais. Felizmente, dia 13, ele estará conosco perante a Ordem dos Economistas do Brasil e o Instituto do Capitalismo Humanista e reafirmará seu compromisso com o Brasil.

Com formação exemplar em Engenharia e Economia pela USP, o Kassab é excepcional. Ele, sem dúvida, é o grande nome da política de nosso país que não está contaminado por acusações e bandalheira. Homem decente, agregador e genial. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos.

A trajetória de Kassab é marcada pela moderação, pragmatismo e eficiência administrativa e política.

Kassab é reconhecido por sua capacidade de diálogo e por colocar o Brasil e o interesse público acima de paixões partidárias e de seus desejos pessoais.

Necessitamos do Kassab nesta hora de tantos desafios para o Brasil. O país tem que se unir em torno dele.

Na premiação teremos conosco, também, a quem será outorgado o Prêmio “A Brasileira do Ano”, dentre todas as maravilhosas mulheres de nosso país, a Deputada Federal Renata Abreu.

Ela é a Presidente Nacional do Podemos. Deputada federal por São Paulo desde 2015, quando foi eleita com 86.647 votos. Na eleição de 2018, foi reeleita com 161.239 votos. Em 2022, foi reeleita novamente para o cargo de deputada federal, com 180.247 votos. A única mulher no Colégio de Líderes da Câmara Federal. Sem dúvida, uma das maiores brasileiras de todos os tempos.

Sob a liderança e articulação do Kassab junto com a Renata, de uma vez por todas, nosso país tem como consagrar a grande nação que, de fato, somos. Brasil o país do presente! Este é o nosso slogan.

Com eles, o Brasil pode se unir com a Argentina de forma institucional, madura e estratégica, construindo laços em uma coligação nunca antes conquistada por nossos países.

O momento é histórico e estratégico, pois marca uma rara oportunidade para Brasil e Argentina, a fim de superamos nossas rivalidades pontuais e unir nossas nações com muita força e entusiasmo, a fim de olhar para o futuro como países irmãos na construção de um eixo econômico-sócio-cultural de profunda relevância global, edificador de uma unidade política regional livre, justa e solidária; desenvolvida econômica, social, civil, política, cultural e tecnologicamente; erradicadora da pobreza e da marginalização; redutora das desigualdades sociais e regionais; assim como, promotora do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Chegou a hora de superarmos divisões políticas ou ideológicas e reconhecermos que, juntos, Brasil e Argentina são mais fortes e podem liderar um novo modelo de desenvolvimento para a América do Sul e para o Mundo.

Um Mercosul revitalizado, mais profundo, real e pragmático, tem potencial de gerar prosperidade, estabilidade e bem-estar para mais de 270 milhões de pessoas, conquistando estes fantásticos objetivos.

Com uma intensa e verdadeira união e integração entre nossos países, podemos nos tornar um bloco de referência, não apenas comercial, mas também de inovação, educação, cultura, saúde e sustentabilidade, vencendo as pragas da pobreza e da marginalização.

O sonho de tornar Brasil e Argentina, unidos e realmente países irmãos, os melhores lugares do mundo para se viver, não é utopia, é projeto. Somente no futebol que a guerra nunca acabe; e, que o Brasil sempre seja o melhor kkkkk.

Mas, voltando ao assunto, com visão, parceria e foco no bem comum, podemos transformar o eixo sul-americano “Brasil+Argentina” em uma potência respeitada e temida globalmente. A esperança não é míope, é ousada.

Que Deus te abençoe Senhor Presidente Javier Milei, grande liderança sul-americana, és um verdadeiro ícone para milhões de brasileiros, que te amam.

Doravante, Sr. Presidente Milei, nossa casa é sua casa; nosso povo, o seu povo. Brasil+Argentina que sejam ligados, com a graça de Deus, de corpo, sangue e alma.

Que seu reconhecimento como “Economista do Ano” pela ordem dos Economistas do Brasil, com apoio do Instituto do Capitalismo Humanista, seja o marco de início de um poderoso e inquebrantável ciclo de integração, crescimento e prosperidade para nossas nações.

Ricardo Sayeg

Jornalista e Advogado. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.