Divulgação Reprodução do cartaz de divulgação do filme "a Vingança dos Nerds"

Foi-se o tempo em que tinham esse estereótipo: óculos fundo de garrafa, aparelho dentário do tipo cabresto - em que a base de sustentação ficava atrás das orelhas, desajeitados, não correspondidos no amor e inábeis em relações sociais. Quem ilustra bem essas cenas são as produções audiovisuais dos anos 70 aos 2010 em que eram sempre inseridos nas tramas como os esquisitos, rejeitados e que sofriam bullying. Porém, nos últimos anos, tudo mudou...

As lentes foram cada vez mais popularizadas. Os aparelhos dentários evoluíram e até virou moda. Os roteiros de filmes e séries passou a trata-los de outra maneira, promovidos do elenco de apoio e do grupo dos ridicularizados para assumirem o protagonismo nas produções mais recentes. E ainda, o estilo nerd passou a figurar entre as classificações de perfis dos sites de namoros e relacionamentos e figurando entre os mais disputados.

Com a consolidação das mídias sociais, empoderaram-se. Também pudera, a sociedade entrou justamente num campo em que dominam: a informática. Sua inabilidade em tratos sociais presenciais foi compensada pela sua facilidade nos relacionamentos e comportamentos virtuais.

Do Nerd ao Geek

Até o nome foi repaginado. Passaram a ser chamados de Geek, em alusões aos vocábulos em inglês “geck” - que quer dizer bobo e do alemão “gek” - que significa louco. Mas como estamos nos referindo a línguas vivas, o significado contemporâneo é bem diferente. Agora estão mais associados as suas habilidades em tecnologia, games, internet e ciência.

Ou seja, entraram na moda e até ganharam sua data no calendário de eventos mundiais, marcando 25 de maio como o Dia do Orgulho Geek que defende o direito de toda pessoa em ser um nerd e visa a promoção desse estilo como cultura. A celebração é por conta da estreia do primeiro filme da série Star Wars, o Episódio IV: Uma Nova Esperança, em 1977, um ícone para este público. O movimento de empoderamento começou em 2006 na Espanha. Em todo o Brasil estão programados vários eventos para marcar a semana e o mês dedicados a essa cultura.



“Para nós, é uma grande satisfação participar dessa comemoração tão importante. Acreditamos que a tecnologia é uma ferramenta poderosa para transformar o mundo e que os geeks são os protagonistas dessa transformação”, afirma Marco Giroto, fundador da SuperGeeks, escola pioneira no Brasil em programação e robótica.

No Rio de Janeiro, o Sesc programou sua quarta edição temática com sete dias de comemoração com direito a uma ampla agenda de atrações.



Perfil atual

A última pesquisa da série anual da Geek Power, elaborada pelo Portal Omelete, destaca o alto poder de compra desse segmento aqui no Brasil. O gasto médio com entretenimento é superior aos demais, ultrapassando R$ 100 por mês. E ainda, 84% disseram consumir cultura pop diariamente. Hábeis em internet também estão se destacando em investimentos nas cada vez mais presentes plataformas de aplicações financeiras online.



O estudo revela mais informações sobre esse público. Com relação a faixa etária, 78% tem até 34 anos. Nesse segmento, 86% falam inglês e pertencem às classes econômicas mais abastadas B e C. Aproximadamente 95% leem por mês, pelo menos, dois livros ou HQ.