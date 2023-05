Divulgação/National Geographic Um dos projetos selecionados é no Brasil

Como parte da celebração do 25º aniversário do Disney’s Animal Kingdom, o Fundo de Conservação da empresa premia 25 projetos em todo o mundo de ações comunitárias em prol do Planeta. Na América Latina são sete iniciativas credenciadas. Uma delas é do Brasil. Trata-se da Associação Mico Leão Dourado. A AMLD tem por objetivo implementar esforços para restaurar frações de bosque e povoações dessa espécie para, assim, salvar mais uma vez risco do desaparecimento.

Quando os primeiros estudos sobre essa espécie começaram nos anos 70, a previsão era de eminente extinção. Restavam menos de 200 deles. Foram necessárias décadas de esforço e engajamento para reverter o quadro e aumentar a população para 3700 indivíduos.

Riscos de extinção

Em 2017, foi formado, em regime de urgência, um novo esforço para impedir o fim dessa espécie. É que por causa do surto de febre amarela, um terço da população foi dizimada, restando apenas cerca de 2.500 indivíduos.

A Disney ajuda a financiar o novo mutirão de salvação. Foram trazidos 146 animais de zoológicos do exterior e reintroduzidos na natureza para interagirem com o que sobrou da população local. O risco agora é outro: a falta de florestas. Estão sendo implantadas pontes ecológicas e caneletas de comunicação para evitar atropelamentos em estradas e impedir que as famílias fiquem isoladas em ilhas verdes e acabem se reproduzindo somente entre si.

Morte pelo isolamento

A AMLD faz o monitoramento direto de 19 grupos e acompanha a dinâmica de translocação dos indivíduos para evitar a consanguinidade e, consequentemente doenças. Esse trabalho conta com a colaboração de mais de 100 proprietários rurais que participam do manejo da espécie. Sem eles, esse esforço seria impossível, já que as áreas protegidas públicas são muito reduzidas.

De 1995 até hoje, o Disney Conservation Fund contribuiu com US$ 125 milhões para apoiar o trabalho de quase 600 organizações em todo o mundo. Entre as outras iniciativas latinas contempladas: o resguardo da Árvore Guarda-chuva (Equador), a capacitação de pescadores em conservação (México e em Trinidade&Tobago), além da proteção das seguintes espécies: Morcego de cauda longa (México), Pinguim de Magalhães (Patagônia Argentina), Lagarto-jacaré (Guatemala e Mono Tití (Colômbia).