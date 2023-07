Reprodução: Reclamar adianta Posso trabalhar em dois lugares?

Trabalho de carteira assinada, mas a minha renda não está sendo suficiente para arcas com todas as minhas despesas. Gostaria de saber se eu posso trabalhar em dois lugares de carteira assinada. Jansen Pereira - Pilares



O advogado Solon Tepedino explica que o empregado pode laborar em dois lugares simultaneamente com sua carreira registrada. “Não há nada na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que impeça este trabalhador de trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo de carteira assinada”, enfatiza o especialista em Direito Trabalhista.



Além disso, o empregado precisa ter ciência de que terá que cumprir as obrigações e ter disponibilidade para honrar as obrigações de dois trabalhos ao mesmo tempo.



Ter dois empregos com carteira assinada é muito comum para alguns profissionais como médicos, professores e tantos outros que buscam aumentar sua renda mensal, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.





Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): João Carlos Pina (Águas do Rio), Rosangela da Silva (Banco Pan), Flávia dos Santos (Claro).