Reprodução: Reclamar adianta Filho quer tatuagem. O que fazer?

Meu filho tem 15 anos e quer fazer uma tatuagem. Como ele é menor de idade, precisa da minha autorização. Estou em dúvida se devo ou não autorizá-lo, já que ele pode se arrepender mais tarde. Gostaria de uma orientação. (Amanda Dantas, Teresópolis).



Segundo Andreia Soares Calçada, psicóloga clínica e jurídica, é preciso ter certeza de que seu filho está seguro já que nesta fase da vida os jovens ainda são reféns do grupo social. “Eles se separam da identidade dos pais e constroem a sua própria a partir das amizades. Vão muito pelo modismo”, enfatiza.



Por isso, é importante que os responsáveis antes de autorizarem, conversem com seus filhos para que eles possam refletir sobre o assunto. Não há uma idade ideal, mas se a decisão for após os 18 anos, início da fase adulta, as chances de arrependimentos tendem a ser menores, completa o advogado Átila Nunes

do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Rosangela Barcelos (Claro), Vital Galdino (Oi), Glaucia Cassimiro (Santa Lolla).