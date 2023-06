Reprodução: Reclamar adianta Fui vítima de racismo. O que faço?

Trabalho como motorista de aplicativo e fui vítima de racismo por inúmeras vezes. Nunca fiz um boletim de ocorrência por ter medo de sofrer punições. Quais são os meus direitos? O aplicativo deve assegurar o meu emprego? (João, Duque de Caxias)





Se você foi vítima de racismo, deve procurar uma delegacia para registrar o ocorrido levando eventuais provas e todas as informações que tiver a respeito da situação.



“O seu emprego deve ser assegurado. A empresa não pode te demitir pelo fato de você ter decidido falar sobre uma conduta da qual você foi vítima. Caso a empresa faça isso, poderá haver configuração de uma nova conduta discriminatória, assim como a devida responsabilização da empresa”, enfatiza a defensora pública Flávia Albaine.



Também é importante que você procure orientação jurídica de um advogado especializado ou, caso não possa pagar, o auxílio de instituições como a Defensoria Pública, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



