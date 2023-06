Reprodução: Reclamar adianta Abuso emocional no trabalho

Trabalho em uma empresa há três anos e há algumas semanas venho sofrendo abuso emocional do meu chefe. Já levei o caso ao RH que não tomou nenhuma providência. O que posso fazer? Outras funcionárias já passaram pelo mesmo problema. (Ana, Cachambi).



No caso, vale a pena a reunião das pessoas que tiveram o mesmo problema e criem um comitê, em que o responsável por esta comunique formalmente à direção da empresa solicitando que sejam tomadas as devidas providências para investigação dos fatos e que, após esta apuração, sejam adotadas as medidas cabíveis, informa o advogado Paulo Klein.

Caso a empresa fique inerte, vocês podem comunicar estes fatos na delegacia do trabalho competente que certamente abrirá uma fiscalização para apuração destes fatos.

Por isso é tão importante que as empresas tenham um programa de compliance eficiente e atuante para evitar que situações como essa aconteçam e que eventualmente possam transportar para multas e eventuais indenizações aos funcionários que se sentirem lesados, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br.



