Exposição de crianças nas redes sociais

Tenho brigado constantemente com a mãe do meu filho. Ela grava muito da rotina dele e coloca nas redes sociais. Acho que é uma superexposição desnecessária e pode trazer malefícios para ele. Estou sendo exagerado? (Roberto Marins, Rio das Ostras)



A prática, conhecida como oversharenting, é um termo em inglês que significa o compartilhamento excessivo pelos pais, de imagens da rotina e hábitos dos filhos nas redes sociais. Se levarmos em conta que o direito à imagem está atrelado aos direitos fundamentais e que diante da prática do oversharenting há violação destes, os pais podem responder por abuso de direito.



Segundo a psicóloga clínica e jurídica Andreia Calçada, a publicação de fotos e vídeos dos filhos tendo ataques de birra, chorando ou se ‘portando mal’, pode até parecer engraçado ou bem intencionado, mas, arquivados eternamente na internet, podem no futuro virar motivo de vergonha para as crianças e adolescentes.



“Compartilhar uma avalanche de fotos e vídeos dos filhos não só expõe a identidade deles a qualquer internauta, como também pode comprometer as relações familiares e de amizade entre pais e filhos. Esta exposição pode ter consequências para os menores de idade como: serem alvo de cyberbullying, pedófilos e investidas mercadológicas”, ponta a especialista.



