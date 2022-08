Reprodução Mariângela Albuquerque

Tenho 53 anos e há 11 anos precisei amputar uma perna em razão de um acidente que sofri durante o trajeto para o trabalho. Estou em auxilio doença. Quando o benefício será convertido em aposentadoria por incapacidade permanente? (Roberto Gil, Duque de Caxias)

A conversão em benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) ocorre quando constatada a impossibilidade de exercício das atividades de forma permanente. Segundo a advogada Mariângela Albuquerque, em regra, a conversão ocorre após dois anos do recebimento do benefício por incapacidade (auxílio-doença) ou a partir da constatação da irreversibilidade da incapacidade.

A advogada lembra que os benefícios por incapacidade (auxílio-doença) são calculados com base em 91% das últimas 12 contribuições ou da média total. Já os benefícios por incapacidade permanente (invalidez), em decorrência de acidente de trabalho, o cálculo será feito com a média de 100% das contribuições feitas desde 1994.

Verifique nos laudos médicos do INSS se há alguma indicação do perito para a aposentadoria por invalidez permanente e requeira o pagamento da diferença do benefício em razão da diferença do cálculo, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br.



