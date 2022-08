Reprodução Soraya Goodman

Recebi uma cobrança referente a um serviço que não contratei. O que faço? (Rafael Maciel, Anil)

Infelizmente, casos de cobranças indevidas são frequentes. Se você teve seus direitos enquanto consumidor violados, o primeiro passo para resolver o problema é entrar em contato com a empresa, anotando o dia do contato, horário e número do protocolo do atendimento. Se após o contato, o problema não for resolvido, procure um órgão de defesa do consumidor na sua cidade.

A advogada Soraya Goodman, alerta: “Não pague valores que não deve, apenas para não ter o seu nome negativado. Além do mais, a cobrança de dívidas feitas de modo insistente, por reiteradas mensagens diárias ou ligações consecutivas é prática abusiva, estando o consumidor inadimplente ou não”. Caso você já tenha sido negativado nos cadastros de inadimplentes, não hesite em procurar soluções judiciais pelos danos morais e materiais sofridos.

Vale lembrar que o Código do Consumidor é taxativo em reprovar condutas em que o devedor inadimplente seja ridicularizado ou ameaçado, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:(21)99328-9328 - somente para mensagens): Graça Antônio (Ponto), Maurício Veslaques (Santander) , Michel Medeiros (Nubank)

