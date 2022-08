Reprodução: Reclamar adianta Todo MEI precisa emitir nota fiscal?

Sou aposentada e precisarei pegar um empréstimo para pagar algumas contas. Recebi a ligação de uma empresa desconhecida que me ofereceu um com taxas baixas. Desconfie e achei que fosse golpe. Quais são cuidados que devo ter? (Denise França, Méier)

Diariamente, os aposentados são incomodados com ligações de instituições financeiras oferecendo empréstimos consignados com elevadas taxas de juros que variam entre 1,5% e 2%, ao mês. Empréstimos com um longo prazo de pagamento para que no momento da oferta a parcela fique pequena e atrativa.

Segundo Francisco Arrighi, consultor tributário, os aposentados e pensionistas precisam tomar muito cuidado. “Não forneça dados pessoais por telefone. Caso tenha interesse em contratar um empréstimo, o ideal é ir pessoalmente ao banco, onde recebe os proventos, e conversar com o gerente”, orienta.

Nunca pague valores antecipados ao contratar um empréstimo. Isso é golpe! Não caia na desculpa que a instituição precisa do valor para fazer uma pesquisa ou que a exigência é uma norma do Banco Central, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

