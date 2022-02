Reprodução: Reclamar adianta Reclamar Adianta: Não pedi cartão de crédito!

Recebi um cartão de crédito em minha casa, que não solicitei e não quero ter. O que devo fazer? Posso cancelar? No banco me informaram que seria importante para aumentar o crédito da minha conta. (Fabiano Silva, Flamengo)

Infelizmente, os bancos insistem nessa prática de enviar cartões de crédito para a casa de clientes, mesmo sem consulta prévia. A advogada Luciana Gouvêa reforça que isso é ilegal porque pode ser considerada venda casada. O banco condiciona o aumento do limite de crédito da conta corrente se o cliente adquirir outro produto, como aceitar um cartão de crédito e pagar anuidade referente ao cartão. A advogada lembra que o Código de Defesa do Consumidor determina que essa prática é abusiva.



A recomendação é: caso você não tenha interesse em ter esse cartão, informe isso ao seu gerente, bloqueie e cancele o cartão definitivamente pelo telefone da operadora do cartão de crédito ou do banco.



Há também a opção de fazer o cancelamento pelo aplicativo que apresentou o cartão, lembrando sempre de anotar o protocolo do pedido de cancelamento ou printando a tela do smartphone ou do computador para o caso de o banco deixar de cancelá-lo e começar a cobrar taxas daqui a algum tempo, esclarece o advogado Átila Nunes, do serviço www.reclamar.adianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail atilanunes @ reclamar adianta . com . br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



