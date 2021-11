Reprodução: Reclamar adianta Dois preços diferentes. Qual vale?

Rio - "Fui à farmácia e comprei alguns produtos. Na hora do pagamento, percebi que o valor cobrado era diferente do que estava informado na gôndola. Percebo que isso tem acontecido com frequência. O que devo fazer?" (Maitê Alves, Tijuca, Rio).



O Código de Defesa do Consumidor é claro quanto à obrigação dos fornecedores em cumprir a oferta, ou seja, o consumidor pagará pelo preço anunciado na gôndola ou vitrine onde o produto é exposto. Segundo a advogada Ligia Oliveira, sempre que o consumidor notar que há divergência de preços, pode procurar o gerente do estabelecimento, apontar o erro e solicitar que o problema seja resolvido.