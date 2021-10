É crime vazar conversas no WhatApp?

Rio -A divulgação de capturas de tela de conversas pelo WhatsApp sem o consentimento de uma das partes é passível de indenização e pode até configurar crime.O advogado Solon Tepedino lembra que a Constituição Federal garante o direito de sigilo de comunicações, como e-mail e telefone, por exemplo. O fato é que muitas pessoas perdem a noção de que as conversas alheias são privadas.O sigilo das comunicações está diretamente ligado à liberdade de expressão e visa, principalmente, resguardar o direito à intimidade, protegido pela Constituição Federal e pelo Código Civil, em seus artigos 20 e 21. Vale destacar ainda que o conteúdo das conversas enviadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, em tese, se puder interessar a terceiros, haverá um conflito entre a privacidade e a liberdade de informação, o que exigirá do julgador sempre um juízo de ponderação sobre esses direitos.Sempre que, ao enviar mensagens a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que não será lida por terceiros, muito menos por divulgadores públicos, por isso o direito de ser indenizado.