Reprodução: Reclamar adianta Aposentar com só uma contribuição para o INSS?

"Recebi uma mensagem pelo WhatsApp que informava ser possível se aposentar fazendo uma única contribuição ao INSS. Isso é verdade?" (Iara de Almeida, Engenho da Rainha)



Esse fenômeno foi nomeado como o “milagre da contribuição única” no entanto, não se trata de apenas uma única contribuição ao INSS. A advogada Mariângela Albuquerque esclarece que o aumento do valor do benefício se dá em razão da mudança da forma de cálculo das aposentadorias após a Reforma da Previdência, que ocorreu a partir de 13/11/2019.

Para se beneficiar da ferramenta de cálculo é preciso, que o segurado já tenha contribuições, principalmente anteriores a julho de 1994. Mariângela Albuquerque explica que pela regra atual, o valor do benefício é calculado com base na média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994 e dessa média, aplica-se o coeficiente de 60% com acréscimo de 2% ao ano para contribuições acima do tempo mínimo de 20 anos para homens e 15 anos de recolhimento para mulheres.