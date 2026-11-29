Reprodução Amy Winehouse durante a apresentação no Parque Kalemegdan em 2011









Belgrado, Sérvia, 18 de junho de 2011. Cerca de 20 mil pessoas aguardavam Amy Winehouse no parque Kalemegdan. O show abriria uma turnê europeia de 12 apresentações, anunciada como uma oportunidade para a cantora retomar os palcos depois de um período afastada. A expectativa, porém, deu lugar a uma noite difícil, que acabaria se tornando sua última apresentação completa.

Amy chegou com quase uma hora de atraso. Quando finalmente subiu ao palco, demonstrava dificuldades para acompanhar as músicas, esquecia trechos das letras, deixava o microfone cair e, em alguns momentos, parecia não conseguir manter o equilíbrio. Enquanto a banda tentava continuar, a cantora se afastava, interrompia versos e recorria aos músicos para ajudá-la. Parte do público começou a vaiá-la, e muitos espectadores deixaram o local antes do fim.

A imprensa sérvia classificou o espetáculo como um desastre. O jornal Blic chegou a descrevê-lo como a pior apresentação da história de Belgrado. O episódio ganhou repercussão internacional e levantou novamente preocupações sobre a saúde da artista, que havia enfrentado problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas durante vários anos.

A turnê deveria passar por cidades como Istambul na Turquia, Atenas, na Grécia, Bilbao na Espanha e Bucareste na Roménia. Dois dias depois da apresentação na Sérvia, os compromissos seguintes começaram a ser cancelados. Em 21 de junho, a equipe anunciou que Amy se retiraria de todas as apresentações programadas. A justificativa era que ela precisava de tempo para se recuperar e não estava em condições de cumprir os compromissos profissionais.

Aquela noite contrastava profundamente com a trajetória de uma das artistas mais celebradas de sua geração. Nascida em Londres, em 14 de setembro de 1983, Amy Jade Winehouse construiu uma identidade musical marcada pela mistura de soul, jazz, rhythm and blues e influências da música popular das décadas de 1950 e 1960. Sua voz grave e expressiva, somada a letras confessionais, transformou-a em uma figura singular da música britânica.

Seu segundo álbum, Back to Black, lançado em 2006, tornou-se um fenômeno internacional. Canções como Rehab, You Know I'm No Good, Back to Black e Love Is a Losing Game alcançaram enorme repercussão. Em 2008, Amy recebeu cinco prêmios Grammy, incluindo o de Artista Revelação, Melhor Álbum Vocal Pop e Gravação do Ano por Rehab. A cantora conquistava o reconhecimento mundial enquanto sua vida pessoal era acompanhada cada vez mais de perto pela imprensa.

Parte de suas composições abordava relacionamentos conturbados, dependência, sofrimento emocional e dificuldades pessoais. Em Rehab, por exemplo, ela transformou em música a resistência ao tratamento contra o alcoolismo. Sua obra frequentemente aproximava experiências íntimas de uma sonoridade que recuperava a tradição do soul e do jazz. Mas a exposição pública de seus problemas também contribuiu para que sua trajetória fosse frequentemente reduzida aos episódios mais dolorosos de sua vida.

O show de Belgrado não foi, contudo, sua última aparição diante de uma plateia.

Em 20 de julho de 2011, três dias antes de morrer, Amy apareceu de surpresa no palco do Roundhouse, em Londres, durante uma apresentação de sua afilhada, a cantora Dionne Bromfield. Foi uma participação breve, sem constituir um concerto próprio. Por isso, o espetáculo na Sérvia permanece registrado como sua última apresentação completa.

Em 23 de julho de 2011, Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa, no bairro de Camden, em Londres na Inglaterra. Tinha apenas 27 anos. A investigação concluiu que a causa da morte foi intoxicação alcoólica acidental. Sua morte interrompeu uma carreira que, apesar de curta, havia deixado uma marca profunda na música contemporânea.

Amy passou a integrar o chamado Clube dos 27, expressão popular usada para reunir artistas que morreram aos 27 anos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin e Kurt Cobain. Mais do que a coincidência da idade, porém, o que permanece é o legado de uma cantora que ajudou a renovar o interesse pelo soul e deixou canções que continuam emocionando diferentes gerações.

A apresentação de Belgrado não deve ser lembrada como uma despedida planejada, nem como um pedido de ajuda cuja intenção possamos conhecer. Foi, antes de tudo, o registro público de uma artista em um momento de extrema fragilidade. Seu legado, entretanto, não se resume àquela noite: permanece na força de sua voz, na honestidade de suas composições e na música que deixou.

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