Reprodução Obra retratando a suposta Aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos em Fátima (1917).

Em 13 de maio de 1917, uma pequena comunidade rural de Portugal entrou para a história. Na Cova da Iria, perto da cidade de Fátima, três crianças que cuidavam de um rebanho afirmaram ter presenciado algo que mudaria suas vidas e, posteriormente, transformaria aquele lugar em um dos maiores centros de peregrinação religiosa do mundo.

Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, contaram que haviam visto uma figura luminosa sobre uma pequena azinheira. Segundo Lúcia, tratava-se de uma mulher vestida de branco, envolta por uma luz intensa, que lhes pediu que rezassem e que retornassem ao mesmo local no dia 13 dos meses seguintes..

No início, quase ninguém poderia imaginar a dimensão que aqueles relatos alcançariam. O que começou como o testemunho de três crianças em uma área rural de Portugal rapidamente ultrapassaria os limites da pequena comunidade.

Nos meses seguintes, milhares de pessoas se aproximariam da Cova da Iria. As autoridades acompanhariam o caso, a imprensa começaria a noticiá-lo e a própria Igreja passaria a investigar os acontecimentos.

Mas o que exatamente aquelas crianças disseram ter visto?

E como um acontecimento aparentemente local se transformou em um dos episódios religiosos mais conhecidos do século XX?

Uma aparição em meio à guerra e ao conflito entre o Estado e a Igreja

Mas, antes de discutir o que aconteceu em Fátima, é preciso nos situar no tempo e compreender em que realidade aquela aparição aconteceu.

O episódio de Fátima ocorreu no ano de 1917, quando a Europa estava mergulhada há anos na Primeira Guerra Mundial. Milhões de soldados lutavam nas trincheiras, enquanto famílias inteiras conviviam com a ausência de parentes enviados para o front, notícias de mortes e uma crescente sensação de incerteza. Portugal também participava do conflito: tropas portuguesas foram enviadas para a Frente Ocidental, enquanto a guerra agravava dificuldades econômicas e sociais que já atingiam o país.

Reprodução soldados do Corpo Expedicionário Português (CEP) na França em 1917, capturada em um momento descontraído de refeição na trincheira.

Ao mesmo tempo, Portugal atravessava uma profunda instabilidade política. A monarquia havia sido derrubada em 5 de outubro de 1910, dando início à Primeira República. Para muitos republicanos, a Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa, mas também uma das bases de sustentação da antiga ordem monárquica. Durante séculos, Igreja e Estado haviam mantido uma relação muito próxima, e setores republicanos associavam o poder do clero ao conservadorismo político, à monarquia e à influência das antigas elites.

Por isso, a nova República procurou reduzir drasticamente a influência da Igreja na vida pública. O objetivo dos republicanos mais radicais era construir um Estado laico, no qual a religião deixasse de ocupar uma posição privilegiada nas instituições públicas, na educação e na política. Em 1911, foi aprovada a Lei da Separação do Estado das Igrejas, que estabeleceu oficialmente a separação entre Estado e instituições religiosas.

Reprodução O ministro da Justiça português Afonso Costa, assinando a Lei da Separação do Estado das Igrejas, em 20 de abril de 1911

A legislação também atingiu diretamente interesses da Igreja. Bens de instituições religiosas foram nacionalizados, ordens religiosas sofreram restrições, o ensino religioso foi afastado das escolas públicas e o clero passou a estar submetido a novas regras impostas pelo Estado. Bispos e padres que se opunham às medidas republicanas sofreram pressões, perseguições e, em alguns casos, expulsões ou afastamentos.

A tensão não era apenas política. Havia também uma disputa sobre o tipo de sociedade que Portugal deveria construir. Os republicanos defendiam uma modernização baseada na ciência, no ensino laico e na redução da influência religiosa sobre o Estado. Muitos católicos, por outro lado, enxergavam essas medidas como um ataque à fé e às tradições portuguesas.

Foi nesse ambiente de guerra, instabilidade política, conflito entre laicismo e tradição religiosa e forte religiosidade popular que surgiu o fenômeno de Fátima.

As aparições, o Milagre do Sol e o destino dos três pastorinhos

A Primeira República havia adotado uma política de forte secularização do Estado, mas isso estava longe de significar que Portugal tivesse deixado de ser um país profundamente católico. No interior e nas comunidades rurais, onde viviam os pastorinhos, a religião continuava fazendo parte da estrutura cotidiana da sociedade. Missas, procissões, festas religiosas, devoções aos santos e orações familiares faziam parte da vida de muitas pessoas. A fé não estava apenas nas igrejas: estava nas famílias, nas festas, nos costumes e na própria maneira como muitas pessoas interpretavam acontecimentos extraordinários.

Reprodução Fotografia histórica de Lúcia, Francisco e Jacinta juntos em 1917

Foi quando, entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917, os três pastorinhos afirmaram ter presenciado seis aparições na Cova da Iria. Ao longo desses meses, a mensagem atribuída à figura que Lúcia identificaria posteriormente como Nossa Senhora do Rosário esteve centrada em temas recorrentes da tradição católica: oração, penitência, conversão e preocupação com os rumos de um mundo devastado pela guerra.

A cada novo dia 13, o episódio ganhava maior repercussão. O que inicialmente havia sido o relato de três crianças de uma comunidade rural passou a atrair curiosos, devotos, jornalistas e também a atenção das autoridades. A própria reação social tornou-se parte fundamental do fenômeno, pois Fátima já não era apenas uma experiência relatada em âmbito familiar: começava a transformar-se em um acontecimento público.

A aparição de 13 de julho tornou-se particularmente importante na memória de Fátima. Segundo os relatos posteriores de Lúcia, foi nesse encontro que lhe foram confiadas as chamadas três partes do Segredo de Fátima.

A última aparição, em 13 de outubro, marcou uma mudança definitiva na dimensão do acontecimento. Uma multidão estimada em dezenas de milhares de pessoas reuniu-se na Cova da Iria, muitas delas atraídas pela promessa de que ocorreria um sinal que permitiria reconhecer a veracidade das aparições.

Naquele dia aconteceu o episódio que ficaria conhecido como Milagre do Sol. Diversas testemunhas afirmaram ter observado o Sol apresentar uma aparência incomum, parecer mover-se ou mudar de luminosidade

Reprodução multidão reunida na Cova da Iria em 13 de outubro de 1917.

Para os fiéis, o acontecimento foi compreendido como um sinal sobrenatural que confirmava a experiência dos pastorinhos. Para historiadores e pesquisadores, o episódio deve ser analisado dentro de seu contexto social e religioso: uma multidão reunida, depois de meses de expectativa, diante de um acontecimento que já havia adquirido enorme força simbólica.

O aspecto historicamente incontestável é a transformação provocada por aquele dia. Depois de 13 de outubro, Fátima deixou de ser apenas uma narrativa local. O acontecimento havia adquirido dimensão nacional e começava a ultrapassar as fronteiras portuguesas.

Mas, enquanto o nome de Fátima crescia, a vida dos três protagonistas seguia um caminho muito diferente do de uma celebridade religiosa. Lúcia, Francisco e Jacinta continuavam sendo crianças de famílias humildes, submetidas a interrogatórios, questionamentos e à pressão de pessoas que queriam confirmar, compreender ou contestar aquilo que afirmavam ter visto.

Francisco Marto, que segundo Lúcia não teria ouvido as palavras da aparição da mesma maneira que ela e Jacinta, morreu em 4 de abril de 1919, aos 10 anos, vítima da epidemia de gripe que atingia Portugal e outras partes do mundo. Sua irmã Jacinta morreu em 20 de fevereiro de 1920, em Lisboa, aos 9 anos, depois de enfrentar problemas de saúde agravados pela epidemia.

Lúcia foi a única dos três a alcançar a velhice. Ingressou na vida religiosa, tornou-se carmelita e passou grande parte de sua existência registrando por escrito suas lembranças e interpretações dos acontecimentos de 1917. Sua memória tornou-se, por isso, uma das principais fontes para a construção posterior da narrativa de Fátima.

Em 2017, no centenário das aparições, Francisco e Jacinta foram canonizados pelo papa Francisco, durante uma celebração realizada no Santuário de Fátima. A trajetória dos três pastorinhos passou, então, a ocupar um lugar definitivo na memória católica: três crianças de uma pequena comunidade rural portuguesa que se transformaram em personagens centrais de um dos maiores fenômenos religiosos do século XX.

Os Três Segredos e o mistério que atravessou gerações

Entre os elementos mais conhecidos das aparições estão os chamados Três Segredos de Fátima, relatados por Lúcia posteriormente em suas memórias. Segundo seu testemunho, eles teriam sido revelados durante a aparição de 13 de julho de 1917.

A primeira parte foi descrita como uma visão do inferno, apresentada como um alerta sobre o pecado e um chamado à conversão. A segunda fazia referência à necessidade de oração, à paz e à Rússia, que naquele momento atravessava uma profunda transformação política. Lúcia relataria posteriormente que a mensagem falava sobre a conversão da Rússia e sobre a possibilidade de que seus “erros” se espalhassem pelo mundo.

A Revolução Russa ocorreria meses depois, em 1917, e a associação entre Fátima e o avanço do comunismo ganharia força especialmente durante o século XX.

Esta referência à Rússia tornou-se particularmente importante durante a Guerra Fria, quando o mundo estava dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para muitos católicos, a mensagem passou a ser interpretada à luz da expansão do comunismo, das perseguições religiosas no bloco soviético e das tensões que poderiam levar a uma nova guerra mundial

A terceira parte permaneceu em segredo durante décadas. Lúcia escreveu o relato em 1944, mas o Vaticano só divulgou seu conteúdo em 26 de junho de 2000, durante o pontificado de João Paulo II.

O texto apresentava uma visão na qual um “bispo vestido de branco”, acompanhado por outras figuras religiosas, atravessava uma cidade em ruínas, cercado por mortos, até ser morto por soldados. O Vaticano interpretou essa visão como uma representação dos sofrimentos da Igreja no século XX e relacionou-a especialmente ao atentado contra João Paulo II.

Reprodução “Em 13 de maio de 1981, exatamente 64 anos depois da primeira aparição de Fátima, João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro.

A história ganhou um significado pessoal para o papa depois de uma coincidência que, posteriormente, assumiria um caráter quase sagrado para os fiéis. Em 13 de maio de 1981, exatamente 64 anos depois da primeira aparição de Fátima, João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro, no Vaticano. O autor do atentado foi o turco Mehmet Ali Ağca, que disparou contra o pontífice diante de uma multidão. Gravemente ferido, João Paulo II sobreviveu e, convencido de que havia sido protegido pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, passou a estabelecer uma relação ainda mais profunda com a devoção.

João Paulo II foi atingido por quatro disparos. Uma das balas passou muito perto de órgãos vitais, enquanto outra atingiu seu abdômen. Ele perdeu uma quantidade significativa de sangue e foi levado às pressas para o Hospital Gemelli, onde passou por uma cirurgia de várias horas.

O papa sobreviveu.

Para João Paulo II, a coincidência da data não era apenas uma casualidade. Ele passou a afirmar que havia sido protegido pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Um ano depois, em 13 de maio de 1982, retornou ao Santuário de Fátima para agradecer publicamente pela sobrevivência.

Reprodução Um ano depois, em 13 de maio de 1982, retornou ao Santuário de Fátima para agradecer publicamente pela sobrevivência.”

Durante a peregrinação, o papa rezou diante da imagem de Nossa Senhora e entregou ao santuário a bala que o atingira. Posteriormente, ela foi colocada na coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima, tornando-se um dos objetos mais simbólicos relacionados à devoção.

João Paulo II ainda retornaria a Fátima em 1991 e em 2000. Nesta última visita, beatificou Francisco e Jacinta e participou da divulgação do terceiro segredo.

Assim, a história de Fátima acabou estabelecendo uma ligação extraordinária entre acontecimentos separados por mais de seis décadas: as aparições de 1917, o atentado de 1981 e a divulgação do terceiro segredo em 2000.

Para milhões de católicos, a sobrevivência de João Paulo II reforçou a dimensão espiritual e profética de Fátima.

De Portugal para o mundo

A devoção começou a ganhar força rapidamente. Em 1930, o bispo de Leiria declarou oficialmente como dignas de crédito as aparições e autorizou o culto de Nossa Senhora de Fátima.

A partir daí, o Santuário de Fátima transformou-se em um dos principais centros de peregrinação católica do mundo. A imagem da santa começou a viajar para diferentes países, enquanto livros, jornais, fotografias e relatos ajudavam a espalhar sua história.

A devoção também entrou na cultura popular. Filmes, documentários, livros e produções televisivas passaram a reconstruir as aparições, os pastorinhos e o chamado Milagre do Sol. Algumas obras adotam uma perspectiva claramente religiosa; outras procuram apresentar o episódio a partir da história, da sociedade portuguesa de 1917 ou das controvérsias que cercaram os relatos.

Essa presença no cinema e na literatura ajudou a fazer com que Fátima fosse conhecida mesmo por pessoas que não pertencem à Igreja Católica.

Como Nossa Senhora de Fátima chegou ao Brasil e se tornou tão popular

No Brasil, a devoção a Nossa Senhora de Fátima foi fortalecida principalmente pela imigração portuguesa e pela intensa circulação de tradições religiosas entre Portugal e sua antiga colônia. Ao longo do século XX, famílias portuguesas trouxeram consigo imagens, orações, festas e devoções marianas que encontraram no Brasil uma sociedade profundamente marcada pelo catolicismo;

Reprodução inauguração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Paulo Afonso, na Bahia, realizada no dia 16 de janeiro de 1955.

A Igreja Católica teve papel importante nessa expansão. Paróquias, capelas, escolas, comunidades e posteriormente santuários passaram a dedicar celebrações à santa. O 13 de maio, data da primeira aparição de 1917, tornou-se especialmente significativo, sendo marcado por missas, procissões, novenas, coroações e peregrinações em diferentes regiões do país.

Mas a devoção rapidamente deixou de ser uma tradição restrita aos portugueses. Nossa Senhora de Fátima foi incorporada à religiosidade popular brasileira e passou a fazer parte da vida de inúmeras famílias. Sua imagem chegou às igrejas, aos altares domésticos e às festas comunitárias, associada à proteção da família, à oração e à esperança diante das dificuldades.

Essa popularidade pode ser explicada pela combinação entre a herança portuguesa, a força histórica do catolicismo e a própria mensagem atribuída às aparições: oração, penitência, conversão e paz. Em um país onde procissões, promessas, romarias e devoções marianas fazem parte da cultura religiosa, Fátima encontrou um terreno particularmente fértil.

A história dos três pastorinhos também contribuiu para essa identificação. A imagem de crianças humildes que, em meio à Primeira Guerra Mundial, afirmavam transmitir uma mensagem de paz e conversão tornou-se poderosa para os fiéis. Mais tarde, a projeção internacional de Fátima e a ligação de João Paulo II com a devoção deram novo impulso à sua divulgação.

Reprodução procissão de Nossa Senhora de Fátima realizada no dia 13 de maio de 2026 em Fortaleza, Ceará, saindo da Igreja do Carmo em direção ao Santuário de Fátima

Por isso, a presença de Nossa Senhora de Fátima no Brasil não pode ser entendida apenas como uma herança portuguesa. Ao longo de mais de um século, a devoção foi incorporada à própria cultura religiosa brasileira, adquirindo características locais e passando de geração em geração. Hoje, Fátima está presente em igrejas, santuários, festas populares e na devoção cotidiana de milhares de famílias brasileiras.

Mais de um século depois

Mais de 100 anos se passaram desde aquele 13 de maio de 1917. Os três pastorinhos morreram, Portugal mudou, a Europa mudou e a própria Igreja Católica atravessou profundas transformações.

Ainda assim, milhões de pessoas continuam chegando a Fátima.

A história também continua sendo contada em filmes, livros, documentários e programas de televisão, enquanto o santuário permanece como destino de peregrinos de diferentes partes do mundo.

Para os católicos, Nossa Senhora de Fátima representa sobretudo oração, conversão, proteção e esperança. Para historiadores, o episódio também constitui um extraordinário fenômeno social ocorrido em uma Europa traumatizada pela guerra. E, para a cultura popular, permanece como uma história marcada por três crianças, seis aparições, um segredo, uma multidão e o enigmático Milagre do Sol.

É justamente essa combinação entre fé, história e memória que explica por que, mais de um século depois, Nossa Senhora de Fátima continua sendo uma das devoções marianas mais conhecidas do mundo e uma das mais presentes na religiosidade brasileira.