Reprodução São Jorge e o Dragão, famosa pintura do artista renascentista italiano Paolo Uccello, criada por volta de 1470. A tela retrata a lenda de São Jorge salvando a princesa.

Como tantos outros personagens da Antiguidade, se fosse possível viajar até o início do século IV e perguntar quem era Jorge, dificilmente alguém imaginaria que aquele homem seria lembrado quase dois mil anos depois.

Para seus contemporâneos, ele provavelmente era apenas mais um entre os milhares de cristãos que viveram durante um período marcado pelas perseguições promovidas pelo Império Romano. Sua trajetória, como a de incontáveis homens e mulheres de sua época, poderia facilmente ter se perdido no tempo, desaparecendo dos registros históricos.

Mas Jorge foi diferente, seu nome sobreviveu ao fim do Império Romano, atravessou a Idade Média, acompanhou cavaleiros e cruzados, navegou nas caravelas portuguesas rumo a novos continentes, encontrou novas interpretações nas religiões de matriz africana no Brasil, tornou-se símbolo nacional da Inglaterra, permanece representado no brasão de Moscou e inspira uma das maiores celebrações culturais da Europa.

Entre o homem que talvez tenha existido e a figura lendária do cavaleiro que enfrenta o dragão existe uma longa jornada construída por fé, memória e cultura.

Este texto não pretende apenas responder se São Jorge realmente existiu. A questão que atravessa os séculos talvez seja ainda mais instigante.

Como um possível soldado romano do século IV tornou-se um dos maiores símbolos culturais e religiosos da humanidade?

O São Jorge histórico

Reprodução São Jorge e São Teodoro um ícone bizantino do século VI d.C., localizado no Mosteiro de Santa Catarina do Sinai no Egito. Esta é uma das imagens mais antigas de São Jorge, quando ele ainda era representado como um martir Romano

Diferentemente de figuras como Júlio César, Alexandre, o Grande ou Constantino, não existem documentos contemporâneos que permitam reconstruir sua biografia com segurança. O que existe são tradições preservadas durante séculos, textos religiosos escritos muito tempo depois de sua morte e uma devoção que nunca deixou de crescer..

As primeiras referências ao mártir aparecem apenas décadas após sua morte. Não existem relatos escritos por contemporâneos descrevendo sua vida, sua carreira militar ou sua execução.

Mesmo assim, historiadores consideram provável que um mártir chamado Jorge tenha realmente vivido durante o reinado do imperador Diocleciano, responsável pela chamada Grande Perseguição aos cristãos entre os anos 303 e 311.

Naquele período, o Império Romano atravessava uma das maiores crises de sua história. Depois de décadas marcadas por guerras civis, sucessões violentas de imperadores, problemas econômicos e ameaças constantes nas fronteiras, Diocleciano chegou ao poder em 284 com a promessa de restaurar a estabilidade do império. Sua resposta foi uma profunda reorganização política e administrativa, conhecida como Tetrarquia, na tentativa de dividir responsabilidades e controlar melhor um território gigantesco.

Para muitos romanos, esta crise do império estava ligada ao abandono dos antigos costumes e ao enfraquecimento da relação tradicional entre Roma e seus deuses. A religião oficial não era apenas uma questão de fé; ela fazia parte da identidade política do Estado. Sacrifícios públicos e cerimônias religiosas eram vistos como demonstrações de lealdade ao imperador e à própria ordem romana.

Nesse contexto, os cristãos passaram a ser vistos por parte das autoridades como um problema político e religioso. Muitos recusavam participar dos cultos oficiais e prestar homenagens religiosas ao imperador, algo interpretado por alguns setores do governo como uma forma de desobediência.

Em 303, durante o governo de Diocleciano, foram publicados decretos contra os cristãos, iniciando aquela que ficaria conhecida como a Grande Perseguição, considerada a última e uma das mais severas perseguições organizadas pelo Estado romano contra a Igreja. As medidas incluíam destruição de igrejas, confisco de textos cristãos, prisão de líderes religiosos e, em algumas regiões, torturas e execuções. Os acontecimentos foram registrados por autores cristãos próximos ao período, como Eusébio de Cesareia e Lactâncio.

É nesse cenário que surge a tradição de São Jorge.

Segundo relatos cristãos posteriores, Jorge teria sido um soldado ou oficial do exército romano que se recusou a abandonar sua fé durante a perseguição de Diocleciano. Por essa razão, teria sido preso, torturado e executado, tornando-se um mártir cristão.

A existência de um culto antigo dedicado a Jorge é um dos principais argumentos usados por historiadores para considerar provável que tenha existido um mártir com esse nome. A cidade de Lida (atual Lod, em Israel), associada tradicionalmente ao seu sepultamento, tornou-se um importante centro de peregrinação dedicado a São Jorge. Registros de peregrinos dos séculos seguintes mencionam o local de culto, e antigas igrejas dedicadas ao santo aparecem em diferentes regiões do Oriente cristão.

Até esse ponto, a narrativa permanece relativamente plausível: um cristão chamado Jorge, provavelmente ligado ao ambiente militar romano, morto durante as perseguições do início do século IV.

O restante da história torna-se cada vez mais difícil de verificar.

Ao longo da Idade Média, especialmente a partir do século XIII, diversas narrativas começaram a ampliar sua biografia. Torturas miraculosamente sobrevividas, conversões em massa diante de seu testemunho e outros acontecimentos extraordinários passaram a integrar sua história religiosa. Foi nesse contexto que surgiu o episódio que definiria sua imagem para sempre.

O combate contra o dragão.

Hoje é praticamente impossível separar São Jorge da cena em que ele mata um dragão com seu cavalo, porém, ela não fazia parte das tradições cristãs mais antigas como já dito. Sua consolidação ocorreu principalmente através da Legenda Áurea, uma das obras religiosas mais influentes da Idade Média.

Na narrativa, um enorme dragão aterrorizava uma cidade inteira. Para apaziguar a criatura, seus habitantes ofereciam animais como sacrifício. Quando eles acabaram, passaram a sacrificar pessoas escolhidas por sorteio. Até que chegou a vez da princesa.

Reprodução Arte Medieval da tradicional cena medieval de São Jorge matando o dragão,

É então que o cavaleiro Jorge aparece montado em seu cavalo branco. Ele enfrenta o monstro, derrota o dragão e salva a cidade.

É evidente que, essa lenda não é um acontecimento histórico. Porém, sabemos que ao longo da História ocidental, dragões quase nunca representaram apenas animais. Eles simbolizam o medo, o caos, a violência, a tirania ou qualquer força que ameace a ordem do mundo. Da mesma forma, a lança de São Jorge representa a coragem, a fé e a disposição humana de enfrentar aquilo que parece invencível, o caos e o mal.

Essa interpretação simbólica ajuda a explicar por que a imagem atravessou tantos séculos sem perder força. Podemos dizer que alguns personagens sobrevivem pelos documentos e outros sobrevivem pelos símbolos. E, muitas vezes, os símbolos atravessam o tempo muito melhor do que qualquer documento histórico.

Um santo, muitos significados: como diferentes povos reinventaram São Jorge

Existe uma característica que diferencia São Jorge da maioria dos santos cristãos. Enquanto muitos permaneceram ligados principalmente a uma comunidade, uma região ou uma tradição religiosa específica como é o caso de São Francisco de Assis, Jorge ultrapassou os limites da Igreja e foi incorporado por sociedades completamente diferentes entre si. Ao longo dos séculos, deixou de representar apenas um mártir cristão para se transformar em um símbolo nacional, um patrono militar, um defensor da fé, um ícone cultural e, em alguns lugares, surpreendentemente, até em uma figura associada à literatura, ao amor e à celebração da cultura.

A razão dessa permanência está na capacidade de cada sociedade reinterpretar sua imagem conforme suas próprias necessidades e valores. Em tempos de guerra, São Jorge tornou-se um guerreiro e protetor. Em períodos de construção nacional, transformou-se em um símbolo de identidade e pertencimento. Em contextos culturais, passou a inspirar manifestações artísticas e tradições populares.

Apesar de sua imagem permanecer praticamente a mesma após a idade média, ou seja, o cavaleiro montado em seu cavalo branco enfrentando o dragão, mas podemos dizer que a sua essência e símbolo mudou profundamente conforme o lugar e a época. O dragão que ele derrota deixou de ser apenas um monstro da lenda e passou a representar diferentes ameaças: o inimigo nas batalhas, o caos, o medo, a opressão ou qualquer desafio que uma sociedade precisasse enfrentar.

A Inglaterra talvez seja o exemplo mais conhecido dessa transformação. Obviamente, São Jorge nunca colocou os pés em território inglês. Ainda assim, acabou tornando-se o padroeiro do país. Essa escolha ocorreu durante o reinado de Eduardo III, no século XIV, quando a monarquia inglesa buscava fortalecer um ideal de cavalaria capaz de unir o reino em meio aos conflitos da Guerra dos Cem Anos. Em 1348, com a criação da prestigiosa Ordem da Jarreteira, São Jorge foi oficialmente adotado como patrono da ordem e, pouco depois, consolidou-se como o santo protetor da Inglaterra.

Sua cruz vermelha sobre fundo branco passou a representar o reino e permanece até hoje na bandeira inglesa, além de integrar a própria Union Jack, a bandeira do Reino Unido. Mais do que um símbolo religioso, São Jorge tornou-se um elemento da identidade nacional inglesa. Sua figura passou a representar coragem, honra, disciplina e lealdade, valores fundamentais para uma monarquia que buscava consolidar seu poder durante um dos períodos mais turbulentos da Europa medieval.

Domínio Público Brasão de armas de Moscou.

Na Rússia, a trajetória foi diferente. Ali, São Jorge encontrou espaço dentro da tradição cristã ortodoxa e adquiriu uma forte dimensão militar e espiritual. Desde a cristianização da antiga Rússia de Kiev, entre os séculos X e XI, o santo passou a ser venerado como um dos grandes mártires da fé cristã. Em um território constantemente marcado por invasões, guerras e disputas de fronteira, sua imagem representava a proteção divina diante das adversidades.

Não por acaso, São Jorge aparece até hoje no brasão de Moscou. Para os russos, São Jorge não era apenas um guerreiro; era um guardião da cidade e da própria continuidade da nação.

Na Península Ibérica, a história assumiu contornos diferentes. Na Catalunha, comunidade autônoma localizada no nordeste da Espanha, São Jorge, ou Sant Jordi, em catalão, deixou de ser lembrado principalmente por seu aspecto militar para tornar-se um símbolo da cultura e da identidade catalã.

A celebração de Sant Jordi, realizada todos os anos em 23 de abril, é considerada uma das manifestações culturais mais bonitas da Europa. Segundo uma antiga tradição medieval, os homens presenteiam as mulheres com rosas em homenagem ao santo. Ao longo do século XX, livreiros catalães passaram a organizar feiras literárias na mesma data, aproveitando também a coincidência com a morte de Miguel de Cervantes e William Shakespeare, ocorrida em 23 de abril de 1616.

A combinação dessas tradições transformou completamente o significado da data. Hoje, ruas inteiras de Barcelona e de outras cidades catalãs são tomadas por bancas de livros e flores. Casais trocam presentes, escritores autografam obras e milhares de pessoas celebram simultaneamente o amor, a literatura e a cultura.

Foi justamente essa tradição que inspirou a UNESCO a instituir o dia 23 de abril como o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor.

É uma transformação curiosa. O mesmo santo que durante séculos simbolizou batalhas e coragem passou a representar conhecimento, leitura e produção cultural.

Portugal, por sua vez, aproximou São Jorge da própria formação do Estado português.

Seu culto ganhou força durante a Baixa Idade Média, especialmente no contexto da Reconquista Cristã da Península Ibérica, quando os reinos cristãos avançavam sobre os territórios dominados pelos muçulmanos. O ideal do cavaleiro cristão que lutava em defesa da fé encontrava em São Jorge um modelo perfeito.

Essa associação tornou-se ainda mais forte após a Batalha de Aljubarrota, travada em 14 de agosto de 1385. Naquele momento, Portugal enfrentava uma grave crise sucessória e corria o risco de ser incorporado ao Reino de Castela. Sob a liderança de D. João, Mestre de Avis, e do comandante Nuno Álvares Pereira, um exército numericamente inferior derrotou as forças castelhanas e garantiu a independência portuguesa.

A vitória transformou-se em um dos acontecimentos mais importantes da história de Portugal e consolidou a Dinastia de Avis, que mais tarde conduziria o país durante a Era das Grandes Navegações.

Quando os portugueses iniciaram a expansão marítima nos séculos XV e XVI, sua devoção atravessou os oceanos junto com soldados, navegadores, missionários e colonizadores. Sua imagem desembarcou na África, na Ásia e, finalmente, na América Portuguesa.

Ao chegar ao Brasil, São Jorge encontrou uma realidade completamente diferente da Europa. Em vez de permanecer apenas como um santo católico trazido pelos colonizadores, sua imagem seria reinterpretada por povos indígenas, africanos escravizados e pelas novas identidades culturais que surgiam na colônia.

Ali começaria talvez a mais profunda transformação de toda a sua história.

Porque, no Brasil, São Jorge deixaria de pertencer apenas à Igreja.

Passaria a pertencer ao povo brasileiro.

São Jorge no Brasil

Se na Europa São Jorge foi transformado em um símbolo de reis, cavaleiros e nações, foi no Brasil que sua imagem passou pela mais profunda de todas as metamorfoses. Talvez em nenhum outro lugar do mundo sua devoção deixou de ser apenas uma tradição religiosa para tornar-se um elemento tão presente na cultura popular, na música, na identidade urbana, no imaginário coletivo e na própria formação da religiosidade brasileira.

Reprodução São Jorge montado a cavalo e derrotando o dragão, erguida por um devoto durante uma procissão ou celebração religiosa cheia de fiéis no Brasil

Essa transformação começou logo nos primeiros séculos da colonização portuguesa. Assim como milhares de imagens, relíquias e práticas religiosas, São Jorge desembarcou no Brasil trazido pelos colonizadores. Durante muito tempo, sua devoção permaneceu relativamente semelhante à existente em Portugal, ligada ao universo militar, à proteção dos soldados e à ideia do cavaleiro cristão que derrota o mal.

Mas o Brasil nunca foi apenas uma extensão de Portugal.

A sociedade que se formava na colônia era muito mais complexa. Povos indígenas, europeus e milhões de africanos escravizados passaram a conviver, quase sempre sob relações profundamente desiguais, criando, ao longo dos séculos, uma das culturas mais diversas do planeta.

Foi nesse encontro, muitas vezes marcado pela violência, que São Jorge começou a adquirir um novo significado.

Entre os séculos XVI e XIX, cerca de cinco milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Vieram de diferentes regiões do continente, pertencendo a dezenas de povos distintos, com idiomas, costumes e religiões próprias. Entre eles estavam grupos de origem iorubá, jeje, banto e fon, cada qual com suas divindades, seus rituais e suas formas de compreender o mundo.

Durante grande parte do período colonial e imperial brasileiro, as religiões de origem africana enfrentaram perseguição e repressão. A Igreja Católica era a religião oficial do Estado português e, posteriormente, do Império do Brasil, e outras formas de manifestação religiosa eram frequentemente vistas como práticas pagãs ou ameaças à ordem estabelecida.

Milhões de africanos foram trazidos para o Brasil contra sua vontade, vindos de diferentes regiões da África, trazendo consigo seus idiomas, costumes, memórias e tradições espirituais. Entre essas tradições estavam os cultos aos orixás, divindades ligadas às forças da natureza, aos ancestrais e aos diferentes aspectos da vida humana.

Entretanto, em uma sociedade dominada pelo catolicismo, essas práticas eram muitas vezes proibidas. Templos eram perseguidos, rituais eram criminalizados e seus praticantes poderiam sofrer punições. Para sobreviver culturalmente em um ambiente de repressão, comunidades africanas e afrodescendentes passaram a estabelecer relações entre suas próprias divindades e os santos católicos apresentados pelos colonizadores.

Foi nesse contexto que surgiu um dos fenômenos culturais mais complexos e importantes da formação brasileira: o sincretismo religioso.

Durante muito tempo, o sincretismo foi explicado apenas como uma estratégia de "esconder" os orixás atrás das imagens dos santos católicos, permitindo que africanos escravizados continuassem praticando suas religiões sem serem perseguidos. Essa interpretação possui fundamento histórico, pois realmente houve momentos em que a associação entre santos e orixás serviu como uma forma de proteção diante da intolerância religiosa.

Porém, reduzir o sincretismo apenas a uma forma de disfarce seria ignorar sua profundidade cultural.

O que ocorreu foi também um encontro entre diferentes maneiras de compreender o mundo. Povos africanos reinterpretaram símbolos católicos a partir de suas próprias tradições, encontrando semelhanças entre determinadas características dos santos e dos orixás. Ao mesmo tempo, elementos africanos passaram a influenciar profundamente a cultura religiosa brasileira, transformando festas, músicas, rituais e formas de devoção popular.

O resultado desse processo não foi simplesmente a substituição de uma crença por outra, mas o nascimento de novas expressões religiosas e culturais, construídas a partir da resistência e da criatividade de povos que, mesmo diante da perseguição, conseguiram preservar e transformar suas tradições.

No Rio de Janeiro, sua imagem foi amplamente associada a Ogum, um dos orixás mais importantes das tradições de origem iorubá.

Ogum é o senhor do ferro, da metalurgia, das ferramentas, da tecnologia e dos caminhos. É também um orixá guerreiro, mas reduzir sua importância apenas à guerra seria um erro. Segundo a tradição iorubá, foi Ogum quem abriu os caminhos para a humanidade ao dominar o ferro, permitindo a fabricação de instrumentos agrícolas, armas e ferramentas. Ele representa o trabalho, o progresso, a coragem diante dos obstáculos e a capacidade humana de transformar a natureza.

Não é difícil compreender por que muitos praticantes enxergaram semelhanças entre Ogum e São Jorge.

Ambos aparecem associados à coragem, às armas, ao enfrentamento das dificuldades e à proteção daqueles que precisam vencer desafios. A imagem do cavaleiro empunhando uma lança dialogava naturalmente com o orixá que domina o ferro e abre os caminhos.

Mas é fundamental lembrar que essa associação nunca foi uma regra universal. O Brasil jamais construiu uma única forma de sincretismo.

Cada região desenvolveu suas próprias relações entre santos católicos e orixás, refletindo a enorme diversidade cultural do país.

Na Bahia, por exemplo, diversas casas tradicionais do Candomblé estabeleceram associações diferentes daquelas encontradas no Rio de Janeiro. Em muitos terreiros, São Jorge foi relacionado a Oxóssi, orixá da caça, das matas, da fartura e do conhecimento. Para diversos grupos religiosos, as correspondências variavam conforme a tradição, a linhagem do terreiro e a origem dos povos africanos que formaram cada comunidade.

No Rio de Janeiro, entretanto, sua presença alcançou uma dimensão singular e própria ligada à própria história da cidade.

Reprodução Festa São Jorge, em Quintino no Rio de Janeiro

O dia 23 de abril tornou-se uma das maiores celebrações religiosas da cidade. Igrejas recebem milhares de fiéis desde a madrugada, procissões percorrem bairros inteiros, terreiros realizam homenagens a Ogum e manifestações culturais ocupam as ruas. Pessoas das mais diferentes crenças participam das comemorações. Há católicos, umbandistas, praticantes do Candomblé e outras crenças. Talvez esse seja um dos aspectos mais fascinantes de sua história no Brasil.

Enquanto em muitos países São Jorge permaneceu ligado principalmente à tradição cristã, aqui ele ultrapassou fronteiras religiosas.

Transformou-se em patrimônio cultural. Poucos santos da cosmologia europeia medieval foram incorporados de maneira tão intensa ao cotidiano brasileiro.

O cavaleiro medieval atravessou oceanos, encontrou novas culturas e deixou de representar apenas a vitória sobre um dragão imaginário.

No Brasil, passou a representar a capacidade de enfrentar os dragões da vida cotidiana.

E foi justamente essa proximidade com o povo que acabaria levando São Jorge a um lugar onde poucos imaginariam encontrá-lo.

Os estádios de futebol.

Das igrejas aos estádios

Um dos exemplos de que a figura de são não ficou limitada às igrejas , procissões ou terreiros no Brasil é a relação do santo com a Equipe do Sport Club Corinthians Paulista.

Bruno Teixeira Imagem de São Jorge, padroeiro do Corinthians, dentro da Neo Química Arena o estádio da equipe Paulistana

O Corinthians nasceu em 1910 como um clube popular, fundado por operários do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, em uma época em que o futebol brasileiro ainda era fortemente associado às elites.

Foi justamente nesse imaginário que São Jorge encontrou espaço.

A ligação entre o santo e o clube começou realmente em 1926, quando o Corinthians adquiriu uma área conhecida como Fazenda São Jorge, na zona leste de São Paulo, onde posteriormente seria construída sua sede social, o famoso Parque São Jorge.

O nome do local já carregava uma referência ao santo, mas, com o passar do tempo, essa coincidência geográfica transformou-se em uma identificação muito mais profunda. A torcida corintiana passou a incorporar São Jorge como seu padroeiro, criando uma relação simbólica que ultrapassou a simples associação com o nome da sede.

A figura do guerreiro que enfrenta o dragão dialogava com a narrativa construída pelo próprio clube: a ideia de lutar contra adversidades, enfrentar adversários mais fortes e nunca abandonar a esperança.

Para muitos torcedores, São Jorge deixou de ser apenas uma figura religiosa e tornou-se uma representação simbólica da própria alma corintiana.

Com o passar das décadas, a imagem de São Jorge passou a aparecer em bandeiras, camisas, músicas e celebrações da torcida. O santo tornou-se uma marca emocional do clube, uma ponte entre fé, tradição e identidade esportiva.

Essa relação também mostra algo muito particular da cultura brasileira: a capacidade de misturar diferentes dimensões da vida.

No Brasil, religião, futebol, música e cultura popular frequentemente se encontram. Um símbolo pode possuir vários significados ao mesmo tempo. Para uma pessoa, São Jorge pode representar proteção espiritual; para outra, tradição familiar; para outra, a paixão por um clube de futebol e nenhuma dessas interpretações precisa necessariamente eliminar as outras.

Quando um símbolo se torna maior que a própria História

No fim, a trajetória de São Jorge é uma das histórias mais fascinantes sobre como a humanidade cria, preserva e transforma símbolos.

Ao tentar descobrir quem foi o homem por trás da lenda, encontramos poucas certezas. Talvez tenha existido um soldado romano chamado Jorge, morto durante as perseguições de Diocleciano. Mesmo que muitos detalhes de sua vida tenham sido perdidos para sempre no tempo. Mas seria um erro acreditar que a ausência de certezas diminui sua importância.

São Jorge sobreviveu porque cada época encontrou nele uma resposta.

Às vezes, eles são guerras, perseguições ou ameaças externas. Às vezes são dificuldades pessoais, medos e incertezas. Mas a imagem do cavaleiro enfrentando o impossível continua poderosa porque representa uma ideia profundamente humana: a coragem de lutar mesmo quando a vitória parece distante.