Reprodução Ratinho Jr deu explicações sobre o Cosud





O governador do Paraná, Ratinho Jr, afirmou nesta quinta-feira (19) que os estados que fazem parte do Cosud trabalharão em conjunto para criar políticas públicas em diversas áreas. O chefe do Executivo paranaense, que é presidente do consórcio, explicou que uma das pautas é a parceria entre os governadores para a compra de remédios.

“Em um primeiro momento, esse consórcio não fará nenhum estado colocar dinheiro nele. Muito pelo contrário, o consórcio vem para ajudar na economicidade dos estados, porque nós queremos que discutir políticas públicas para compra de medicamentos em conjunto, adquirir viaturas em conjunto. São soluções administrativas que ajudam a trazer economia para os estados”, detalhou.

“Nós vamos também organizar e colocar isso em escala. Vamos colocar o saneamento básico em discussão, a recomposição de florestas, parques florestais, enfim, tudo que entre na discussão da sustentabilidade para facilitar ao poder público e também para a iniciativa privada”, acrescentou.

Ratinho também relatou que a maior preocupação do Cosud é com a segurança pública. “Tema trivial para população. Como podemos criar políticas públicas para essa área em conjunto na parte de inteligência, compra de equipamentos, entre outras coisas?”, pontuou.





Cosud

A abertura da 9ª edição do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) ocorreu hoje na capital paulista e contou com a presença dos governadores Romeu Zema (MG), Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS), a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, e lideranças dos governos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de Tarcísio de Freitas.

O consórcio nasceu em 2019 com o foco de ocorrer uma agenda de cooperação entre os governos dos sete estados do Sul e Sudeste, pois possuem 70% do PIB nacional e têm 119 milhões de habitantes, segundos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A nona edição terá 21 grupos temáticos para que secretários e gestores discutam e criem em conjunto propostas de políticas públicas.

Os governadores e representantes dos estados devem fazer parte de painéis sobre meio ambiente e segurança pública.

Tarcísio de Freitas, anfitrião do evento, receberá lideranças dos outros estados no Palácio do Bandeirantes nesta sexta (20). No sábado (21), o encontro chegará ao fim com a apresentação dos projetos e a leitura da Carta São Paulo.