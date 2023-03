Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi repreendido por aliados após colocar em dúvida o plano do PCC contra o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR). Até os políticos mais fieis ao petista desaprovaram a fala dele e já buscam formas de amenizar o problema.

Na quarta (22), a Polícia Federal fez uma operação que prendeu vários membros do Primeiro Comando da Capital que planejavam sequestrar e matar Moro e outros nove servidores públicos. A ação da PF ocorreu um dia depois de Lula ter dito que desejava se vingar do ex-juiz quando estava preso em Curitiba.

Logo que a situação se tornou uma guerra de narrativas. Do lado petista, o discurso é que a Polícia Federal teve independência para trabalhar e proteger um desafeto do presidente da República. Já parte dos opositores passou a colocar Lula como suspeito por suposto envolvimento com o crime organizado.

O Planalto conseguiu neutralizar a narrativa da direita, tanto que Moro pediu que os petistas apoiassem seu projeto apresentado no Senado. No entanto, tudo mudou com a fala do chefe do Executivo federal.

“Eu acho que é mais uma armação do Moro. Quero ser cauteloso, é visível que é uma armação do Moro. Vou pesquisar, vou saber", afirmou Lula no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. "Fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Eu vou pesquisar e saber o porquê da sentença”.

A fala caiu como uma bomba. Moro detonou Lula e pediu respeito do presidente. Adversários políticos acusaram o governante de desmoralizar seu próprio ministro, Flávio Dino (PSB-MA), que defendeu a ação da PF, parabenizou o órgão pelo trabalho e adotou a narrativa que o governo federal protegeu um senador opositor.

Só que agora Lula é acusado de ter “bolsonrizado”. Aliados o aconselharam a falar que teve acesso ao caso e percebeu que a situação é grave, desculpando-se com o ex-juiz. Já o núcleo duro do PT não quer o uso da palavra “desculpa”, mas que o presidente deixe claro que confia na Polícia Federal.

Lula errou, apontam pessoas próximas

No jogo narrativo, aliados dizem que Lula errou. Todos apostam que a oposição tentará emplacar mais uma CPI, atrapalhando negociações das PEC’s do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária.

O maior conselho dado ao presidente é que ele evite falar de Mouro para não dar palco ao ex-ministro, que voltou a protagonizar o debate público. Outro ponto levantado é que Lula perde o controle emocional quando cita o ex-juiz.





