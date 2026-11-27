Crédito: Reprodução Youtube/@BuenasIdeias Historiador Eduardo Bueno, Peninha

O lançamento do GTA 6 causou um monte de tipos de reação. Teve uma que viralizou e virou notícia.

Se você não viu o corte, eu resumo: o historiador Eduardo Bueno, o Peninha, olha pra câmera e manda:

Só imbecil joga videogame, gosta de videogame e perde tempo com videogame. E pra tu ser um imbecil completo, total, tu tem que estar ligadaço no tal GTA 6. Eduardo Bueno, historiador em 25.nov.2026





Bom, se é assim, a imbecilidade movimenta uma economia do cacete, não?

Pelas contas da Sensor Tower, o jogo chegou ao dia do lançamento com 2,36 bilhões de dólares faturados só na pré-venda digital, antes de alguém jogar um minuto. Mais de 24 milhões de cópias, fora as caixinhas vendidas em loja.

E tem uma coincidência aí. No mesmo dia em que o GTA 6 chegou às lojas, a Anthropic, dona do Claude, estreou na bolsa com o maior IPO da história: 81,3 bilhões de dólares captados.

De um lado, um jogo construído quase artesanalmente. O chefão da Take-Two, dona da Rockstar, disse que a IA generativa teve participação zero no GTA 6, que a cidade foi feita prédio por prédio, rua por rua.

Detalhe: a mesma empresa usa IA generativa pra um monte de outras coisas. No jogo, não. Do outro lado, uma empresa especializada justamente nisso.

A IA promete devolver nosso tempo. O GTA vende uma maneira de gastar esse tempo que a gente tinha ganho.

Mas será que a gente não tá cansado da cara sintética que tudo tem hoje em dia? É que nem o xadrez. Desde 1997, quando o computador ganhou do Kasparov, a máquina joga melhor que a gente.

E ninguém liga a TV pra ver computador contra computador. A gente continua querendo ver gente suando na frente do tabuleiro. (Alguém ainda joga xadrez?)

O desprezo pelas novidades vem de longe

Sócrates desconfiava que escrever prejudicava a memória. A ironia é que a gente só lembra disso porque o Platão escreveu.

Nos anos 40, foi a vez do pinball. Em Nova York, a maquininha foi proibida em 1942 por ser considerada jogo de azar, e o prefeito Fiorello La Guardia posou pros jornais quebrando máquinas a marretada.

A proibição só caiu em 1976, quando um jogador, numa audiência na Câmara da cidade, anunciou onde a bola ia cair e acertou. Na frente dos vereadores. Pinball dependia de habilidade, quem diria, não?

Aqui no Brasil, o videogame também já apanhou de todo lado. Em 2013, ainda deputado, Bolsonaro disse num programa:

É um crime videogame. Você tem de coibir o máximo possível, a criança não aprende nada. Jair Bolsonaro, maio de 2013 na TV Gazeta





Dez anos depois foi a vez do Lula, numa reunião sobre violência nas escolas:

Não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Presidente Lula, abril de 2023 durante reunião ministerial





Ou seja: o preconceito com videogame é suprapartidário.

A virada de casaca, pelo visto, também: em 2018, já candidato, Bolsonaro apareceu jogando de óculos de realidade virtual pra agradar o público gamer, e o Lula de 2026 já trata game como cultura e inovação.

A ironia

Achei tão curioso um historiador repetir um comportamento histórico que resolvi fazer uma coisa que o algoritmo não recomenda: assistir ao vídeo inteiro. São 29 minutos.

E lá pelas tantas o próprio Peninha conta que, em 1946, quando o presidente Dutr a proibiu os jogos de azar no Brasil, o pinball foi junto.

Ou seja, ele sabe.

E não é a primeira vez. No ano passado, ele tirou sarro do assassinato do Charlie Kirk e pagou caro: evento cancelado, afastamento do conselho editorial do Senado e uma galera da direita dando hate nele.

Ele mesmo já admitiu numa entrevista: "Se eu escrevi, defendo cada palavra. Mas no vídeo eu só falo m...".

Logo no começo desse vídeo de agora, ele mesmo explica a fórmula pra bombar nas redes: uma frase agressiva, bombástica, feita pra virar corte. Aí solta a frase.

No final, diz que tudo aquilo é fruto do próprio recalque e se despede com um "passe mal".

O recorte de vinte segundos é o Peninha sintético. E nem precisou de inteligência artificial. (Ou precisou, vai saber.)

A gente aqui ensinando as máquinas a parecer gente, e o algoritmo lá ensinando a gente a ser máquina.

No fundo, o Peninha também tá jogando videogame. O jogo dele é o algoritmo, e a pontuação é a quantidade de visualizações.

Agora... só não sei se atrair hate com hate vale a peninha.