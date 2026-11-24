Crédito: I. A. Cristo cansado

Sabe quem popularizou essa ideia de que o Brasil é o país do futuro? Um austríaco.

Stefan Zweig ficou tão encantado com o Brasil que, em 1941, publicou um livro com esse nome. Tá, fica mais fácil gostar do Brasil quando você tá fugindo do nazismo. Mas a frase pegou e nunca mais largou a gente.

Oitenta e cinco anos depois, com incerteza na economia daqui e cenário ruim lá fora, o dólar bateu nos R$ 6.

E aí você dá uma olhada pro resto. Juros beirando os 14%, família endividada até o pescoço, fila no SUS, medo de sair na rua pra pegar essa fila.

E qual é o plano nacional pra resolver isso? Divino. Afinal, Deus é brasileiro. Só não tem aparecido muito por aqui.

Isso tem até nome

Em 1900, o Afonso Celso lançou um livro chamado "Porque me ufano do meu país". Fez tanto sucesso que virou palavra: ufanismo. A gente tem verbete no dicionário só pra se achar.

Na ditadura militar, o ufanismo ganhou até slogan oficial: "Brasil, ame-o ou deixe-o". Como se criticar o Brasil fosse não amar o Brasil.

A gente elogia mais o que o Brasil tem do que o que o Brasil faz. Só que a natureza a gente não conquistou, a gente herdou. O Brasil é aquele neto que se gaba da fazenda de gado do avô e nunca tirou leite de uma vaca.

O ufanista acha que vai dar certo por inércia. O máximo que ele faz é xingar na internet. Xingar muito. Em caixa alta.

E na política a gente repete o vício

Na hora decisiva, escolhe o menos ruim e passa quatro anos tentando provar que ele é maravilhoso.

Tem eleitor do Lula defendendo o pacote de bondades do governo, que às vésperas do segundo turno já tinha mobilizado quase R$ 300 bilhões, segundo a Instituição Fiscal Independente, do Senado.

Lindo! Só que, passada a eleição, veio o ajuste fiscal. A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base de um projeto pra poupar pelo menos R$ 50 bilhões em 2027. E, pelo que disse o próprio relator, é só a primeira parcela.

O Papai Noel chegou em outubro e a fatura em novembro.

Aí você olha pro outro lado e tem gente chamando de "resgate" a fuga do Flávio Bolsonaro, que deixou o país dois dias depois de perder a eleição. Brasil: ame-o ou... deixa pra lá.

Que país emocionalmente miserável, hein?

E o Zweig? Seis meses depois de publicar "Brasil, País do Futuro", ele tirou a própria vida em Petrópolis. Na carta de despedida, agradeceu ao Brasil e disse que era impaciente demais pra esperar o amanhecer.

O homem que batizou o país do futuro não chegou a ver esse futuro. Oitenta e cinco anos depois, a gente também não.

E chama isso de paciência.

Eu chamo de preguiça com fé.