Crédito: I. A. GTA Vorcaro

O GTA VI levou treze anos para sair. Se fosse obra pública brasileira, a Rockstar estaria inaugurando a placa.

Tem adulto que era criança quando saiu o GTA V e jogava escondido dos pais. Agora vai ter que jogar escondido da esposa.

O jogo chegou ao topo dos melhores jogos da história.

A versão mais básica custa R$ 449,90 pra roubar carro de mentira. Achou caro? É só sair na rua que você se sente dentro do jogo, e de graça.

Quem já jogou sabe que roubar carro é absolutamente fácil. O problema é fugir da polícia. Cada besteira vira uma estrela de procurado, e enquanto na vida real cinco estrelas é hotel, no GTA é helicóptero em cima da sua cabeça.

Mas existe um truque clássico pra despistar. Você entra numa oficina com um carro vermelho, pinta ele de azul, sai da oficina e a polícia passa reto do seu lado.

No caso do Banco Master, quem trocou de cor foi a viatura. Dois delegados foram afastados da investigação, justo os que fizeram os relatórios que citam ministros do Supremo.

O ministro da Justiça e o diretor-geral da PF foram ao Senado jurar que foi troca normal, sem interferência nenhuma. Eu não vou discordar, porque não quero ganhar uma estrelinha e aumentar meu nível de procurado.

O caso, dava uma missão de GTA

Passo um: compre um banco.

Passo dois: venda CDB pagando mais que todo mundo.

Passo três: empurre pro banco de Brasília um crédito fantasma.

Passo quatro: quebre o banco e deixe o fundo garantidor pagar a conta.

O prejuízo, segundo levantamento do Valor Econômico, chega a quase R$ 76 bilhões de reais. Dá pra comprar perto de cento e setenta milhões de cópias do GTA VI. É mais do que o número de eleitores do país.

E ainda tem a missão extra, nível impossível: virar ministro do Supremo e desbloquear o modo invencível.

Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é somente e tão somente coincidência, viu?

O GTA e o caso Master deixam a mesma pergunta: quando é que sai?

Um deles saiu.