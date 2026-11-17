Crédito: I. A. Novembro Azul

Tem homem que não lava a bunda porque acha que é coisa de gay. Parece piada, e é, mas também é verdade.

O cara é capaz de lavar até o vão dos dedos, mas quando chega lá atrás, trava, como se tivesse uma placa pendurada: “Daqui pra baixo, nem Deus pode tocar”.

Relaxa, meo. Não é a esponja que vai te entregar. É o que você deixa passar depois dela.

O cara perde a briga pra um sabonete, é isso mesmo? E vale o aviso: bunda suja não é prova de heterossexualidade. É só uma bunda suja mesmo.

O problema é que esse medo de encostar no próprio corpo não fica no box do banheiro. Ele vai junto pro consultório. Ou melhor, faz o cara nunca chegar lá.

Quais os dados?



Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, feita com 1.500 homens acima de 40 anos de todas as regiões do país, mostrou que 46% deles só procuram um médico quando sentem alguma coisa. Entre os que dependem só do SUS, o número sobe pra 58%. E só 32% se dizem muito preocupados com a própria saúde.

Quer dizer, o corpo precisa mandar carta registrada. Aí a próstata começa a incomodar.

O jato que antes apagava uma fogueira agora não apaga nem vela de aniversário, e ele chama um encanador pra ver a pressão da água.

Na mesma pesquisa, um em cada sete disse ter medo do exame de toque retal. Medo!

Até faz sentido. Se o cara não deixa nem a própria mão chegar perto, vai deixar a de um médico que conheceu há cinco minutos?

E olha que o médico usa luva. Imagina se fosse um dedo sem compromisso.

O exame dura menos que a propaganda do YouTube antes do botão de pular. Se bem que essas propagandas tão aumentando...

E tem o PSA também, que é exame de sangue. Agulha no braço. Nem o macho mais inseguro do país consegue ver ameaça nisso. Só o "cacete de aguia" do meme.

Pensa que inventaram um mês inteiro pra conscientizar sobre isso!

Inventei uma campanha



A recomendação da SBU é conversar com o urologista a partir dos 50 anos, ou dos 45 pra quem tem fatores de risco, como histórico familiar.

O motivo é que, no começo, o câncer de próstata pode não dar sintoma nenhum, e esperar sentir alguma coisa pode atrasar o diagnóstico.

Ir ao urologista não muda a orientação sexual de ninguém. O que muda, e muito, é descobrir um problema cedo ou tarde demais.

Portanto, eu inventei a campanha:

Previna-se. Não lote o SUS por causa do seu cu.