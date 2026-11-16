Crédito: Amanda Burali Joaquim Burali

Em O Processo, de Franz Kafka, Josef K. acorda numa manhã e descobre que está sendo acusado. Passa o livro inteiro tentando saber do quê. Ninguém conta. Ele termina executado sem nunca ter ouvido a acusação.

Pergunta pros pais do Joaquim Burali.

O Joaquim tem atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença genética rara que vai matando os neurônios que comandam os músculos. Há um ano, fiz um vídeo e um artigo sobre a briga da família por um remédio de 7 milhões de reais. Teve decisão do STF, e mesmo assim o dinheiro atrasou quase três meses pra chegar inteiro.





Parecia que o pior tinha passado. Não tinha.

Nove mil seguidores e nenhuma explicação



Os pais do Joaquim usavam o Instagram pra contar a história dele e pedir doação. Dali saíam as campanhas que pagavam a fisioterapia, os equipamentos, o dia a dia de uma criança que precisa de cuidado o tempo todo.

E o perfil funcionava. Quase 9 mil seguidores, 2,3 milhões de visualizações em 30 dias, 220 mil pessoas alcançadas. Pra uma família comum, isso é uma rede de apoio inteira.

Aí, em setembro, eles ganharam um lindo presente: o Instagram derrubou a conta. Bem quando uma campanha estava pegando.

O motivo foi “violação dos termos de uso”. Que termo? A família diz que até hoje ninguém explicou. Josef K. ao menos tinha um tribunal pra bater na porta. Aqui, a porta é um formulário de recurso.

O Joaquim não foi o único. No mesmo mês, a Meta derrubou o perfil de uma série do Fábio Porcha t, com a justificativa igualmente genérica de que o conteúdo “não segue os padrões”. A conta voltou. Só que o Porchat tem holofote e milhões de seguidores fazendo barulho. O Joaquim tinha 9 mil, e uma fisioterapia marcada.

A lei que ninguém confirmou

A advogada da família, Vanessa Araujo, desconfia do ECA Digital, a lei que criou regras novas pra proteger crianças e adolescentes na internet. Desde junho, as plataformas têm que exigir autorização judicial pra permitir a monetização ou o impulsionamento de conteúdo que explore, de forma habitual, a imagem ou a rotina de menores.

Lei necessária, inclusive.

Só que a ligação com o caso do Joaquim ninguém confirmou. E, mesmo que se confirme, tem um detalhe. Pelo que foi divulgado da regulamentação, quem não tem o alvará perde a monetização e o impulsionamento. Apagar o perfil inteiro, com seguidores, publicações e mensagens, é outra história.

Vou ser honesto: um perfil que mostra a rotina de uma criança doente pra arrecadar dinheiro está, sim, perto do tipo de caso que a lei quis olhar de perto. É uma zona cinzenta. Mas zona cinzenta pede análise e explicação. Pelo relato da família, não veio nenhuma das duas.

Uma coisa é transformar o filho em influenciador. Outra é pedir ajuda pra tratar o filho de uma doença rara.

A Justiça mandou devolver. Falta avisar a Meta

A família foi à Justiça e ganhou. O juiz mandou a Meta restabelecer a conta com tudo: seguidores, publicações e mensagens.

Mas a Vanessa explica que a empresa ainda precisa ser formalmente intimada pra cumprir a decisão. Ou seja, a ordem existe, só não chegou. E as contas do mês não esperam intimação.

Olha o efeito cascata. As doações praticamente sumiram. A família já teve que cancelar terapias do Joaquim. E o pai dele, o Luca Burali, me contou que eles podem perder a casa em questão de dias. São quatro filhos, e eles não têm pra onde ir.

Pra piorar, o Luca está desempregado.

Na AME, tempo não é figura de linguagem. A fisioterapia ajuda a preservar o que a doença tenta tirar, e sessão perdida não se recupera depois com juros.

Quem desliga tem que responder

Se foi a lei, ela está desprotegendo justamente quem devia proteger. Se não foi, é pior: uma empresa do tamanho da Meta apaga uma conta dessas sem dizer o motivo e sem oferecer um jeito rápido de resolver.

Tudo bem fiscalizar. Mas quem tem o poder de desligar tem que responder pelo que desliga. Pro algoritmo, a conta do Joaquim era uma linha numa planilha de denúncias. Pra família, era o jeito de manter o tratamento de um filho.

Agora, o pedido. O Luca Burali precisa de emprego na região de Maringá, e a família topa até mudar de estado se for o caso. Se você contrata, ou conhece alguém que contrate, o contato é (44) 99865-8276.

Pra doar, a vaquinha do Joaquim está neste link .

E se não der pra ajudar com dinheiro, compartilha este texto. Joga o jogo da plataforma. Pelo menos dessa vez, a favor do Joaquim.

Porque o Joaquim já enfrenta uma doença que não pode esperar. Não precisa enfrentar também uma burocracia que não tem pressa.