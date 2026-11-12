No século 18, o hospício de Bedlam, em Londres, abria as portas pra visitação. O pessoal ia passear e ver os internos como quem vai ver bicho no zoológico. Demorou pra alguém achar estranho.
Acabaram com a visita ao hospício e aí inventaram o TikTok.
Lembrei disso vendo o caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Um influenciador que se apresenta como jornalista entrou no apartamento dele e saiu filmando. Mostrou a casa inteira e, no fim, o ex-presidente, com noventa e cinco anos e Alzheimer avançado.
Aqui, a cama. Aqui, o quadro. Aqui, o Fernando Henrique.
Diz ele que a mulher do FHC autorizou. Diz ela que deixou entrar, mas nunca deixou filmar. Ela fez boletim de ocorrência, e os filhos pediram investigação ao Ministério Público.
Mas tá, vamos supor que ele tivesse autorização. Quem se diz jornalista deveria ter noção do Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.741, de 2003.
Lá no artigo 10 está escrito que o respeito ao idoso inclui preservar a imagem, a identidade e até os espaços e os objetos pessoais. Ou seja, mostrar a cama já era questionável.
E o ex-presidente provavelmente foi exibido sem nem saber que tava sendo exibido. Mas objeto não precisa saber, né?
Sabe o que aconteceu com o FHC?
Ele foi coisificado
As mulheres denunciam isso há muito tempo. O cara olha pra uma mulher e enxerga um objeto. E, se é objeto, ele se sente no direito de fazer o que der vontade.
Tem um episódio de Black Mirror, o “Engenharia Reversa”, em que uns soldados ganham um implante que faz eles enxergarem certas pessoas como baratas.
E aí eles saem caçando. Só que as baratas eram gente o tempo todo. O olho de quem tava caçando é que tinha mudado.
Isso já aconteceu fora da ficção. Em Ruanda, uma rádio passou meses chamando os tutsis de baratas. Depois veio o genocídio.
Na escravidão, tinha até lei que tratava gente como propriedade. Dava pra vender, dava pra deixar de herança. Como se fosse um móvel.
É óbvio que o caso do FHC tá a anos-luz disso. Mas eu enxergo um ponto em comum: olhar pra uma pessoa e ver uma coisa.
É repugnante o que esse influenciador fez.
Mas e a gente?
A internet virou o lugar perfeito pra coisificar as pessoas. Do outro lado da tela, ninguém chora na nossa frente. A direita faz com a esquerda, a esquerda faz com a direita. Um vira gado, o outro vira esquerdopata. E pronto, tá liberado.
Xingar coisa é fácil. Difícil é xingar o seu Antônio, que leva o neto na escola todo dia. O rótulo serve pra gente não precisar ver o seu Antônio.
Eu já fiz isso, e acho que todo mundo já fez.
O caminho de volta é meio simples: é só descoisificar. Devolver o nome.
Aquele senhor de noventa e cinco anos tem nome e tem história.
Fernando Henrique Cardoso. Sociólogo. Presidente do Brasil por oito anos.