Crédito: IA Lula transparente

Na Grécia antiga, um cretense chamado Epimênides disse que todos os cretenses são mentirosos.

Pronto, deu nó na cabeça de filósofo por uns dois mil anos. Se ele é cretense e cretense mente, então ele tá mentindo. Mas se tá mentindo, então cretense fala a verdade. E aí?

O Lula conseguiu atualizar o paradoxo. Ele é tão contraditório que, se disser que está mentindo, a gente não sabe se acredita.

Em 2022, no debate da Band contra o Bolsonaro, ele foi bem claro:

Tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar o dia primeiro de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou botar o povo brasileiro saber porque que você esconde tanta coisa. Lula durante o debate da Band em 2022





A resposta veio depois da urna

Então... neste ano, nove dias antes do primeiro turno, o governo lançou duas medidas provisórias: o Desenrola 3.0 e a proibição das bets. A BBC News Brasil pediu, pela Lei de Acesso à Informação, os estudos e pareceres que embasaram as duas. Pediu em setembro. A resposta chegou depois da eleição.

Adivinha a resposta? Não.

A Casa Civil alegou sigilo entre advogado e cliente. Só que o cliente, nesse caso, é o governo. E quem paga os advogados é você aí, que já tá puto lendo isso aqui.

Os especialistas ouvidos pela BBC dizem que essa interpretação cria um sigilo eterno.

E a Casa Civil ainda fez questão de avisar que aplica esse entendimento “nestes e em todos os outros casos”. Pelo menos ninguém pode acusar o governo de incoerência.

Quando o Lula diz que faz melhor que o Bolsonaro, não é força de expressão. O Bolsonaro botava sigilo de 100 anos. O do Lula não tem data pra acabar.

Nada nesse mundo

Em julho, no podcast Inteligência Ltda., ele disse:

“Não há nada nesse mundo, nada, nada, nada que mereça ser sigilo.” Lula durante participação no podcast Inteligência LTDA em julho de 2026





Tá certo que ele fez uma ressalva pra assunto de Estado e segurança nacional. Mas estudo sobre renegociação de dívida e casa de aposta não ameaça a soberania de ninguém. Isso quer dizer que a Casa Civil não fica nesse planeta?

E ele ainda deu uma orientação:

“Se um jornalista pedir uma informação sobre alguma coisa que está sob sigilo, e o responsável negar pra ele, pergunta pra mim que eu vou dizer.” Lula durante participação no podcast Inteligência LTDA em julho de 2026





A BBC tá esperando, presidente. Aliás, não só a BBC.

As bets, de novo

E não é a primeira vez que as bets caem no sigilo. Em junho, o Estadão revelou que o Ministério da Fazenda tinha botado sigilo de até 100 anos nos processos que autorizaram as bets a funcionar.

Obviamente pegou mal, e em menos de 24 horas o governo voltou atrás. O ministro Dario Durigan foi a público dizer que “este governo não é o governo do sigilo”.

Cinco meses depois, a Casa Civil discordou dele.

Dessa vez, o governo esconde os estudos que levaram à proibição. Ou seja: já tentou esconder como as bets entraram. Agora esconde como elas saíram.

Impressionante como o governo cuida da nossa saúde, né? Poupa a gente de certas informações. Vai que a gente infarta!

Eu só queria relembrar uma frase de um presidente do Brasil sobre sigilo, dita naquele mesmo debate de 2022:

Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Lula durante o debate da Band em 2022



