Crédito: I. A. Fábrica de PhD

Impressionante. Agora todo mundo é PhD em economi a.

O brasileiro não acorda mais de manhã. Ele toma posse. Segunda é cientista, terça é ministro do Supremo, quarta é presidente do Banco Central. Quinta a gente descansa. Isso porque Deus descansou no sétimo.

A posse da vez foi no Banco Central. O André Lara Resende, um dos pais do Plano Real, publicou em setembro no Substack um texto propondo mudanças na política econômica pra derrubar os juros devagar.

Um texto longo, acadêmico, cheio de conta. Daqueles que a gente salva pra ler depois e nunca lê.

E ficou lá quietinho, até circular a notícia de que o Lula ia chamar o Lara Resende pra conversar. Pronto. Acabou o Brasil!

Metade da internet gritou: “Tabelamento! Vai virar Venezuela!”.

A outra metade respondeu “Gênio! Chupa, Faria Lima!”.

Teve gente anunciando a volta da hiperinflação dos anos 80. E teve gente aplaudindo só porque a Faria Lima ficou brava, que é um argumento econômico sofisticadíssimo: se o meu inimigo não gostou, eu gostei.

Pelo amor de Deus, alguém leu o texto inteiro?

Sim, pelo menos 1.455 pessoas. Entre elas, a Monica de Bolle, economista que participou das discussões acadêmicas na época do Real, saiu em defesa dele e disse que quem leu não entendeu. Imagina quem nem leu.

Aí veio o ministro da Fazenda, Dario Durigan, dizer que não tem reunião marcada nenhuma. E que ninguém no governo discute tabelar juros.

Ou seja, o país brigou, economistas tretaram, por causa de uma reunião que nem foi marcada, sobre uma proposta que o governo diz que nem está discutindo.

Tem casal que briga assim. Por uma coisa que o outro nem falou, num restaurante onde nem foram.

Enquanto isso, o Lara Resende continua sendo doutor em economia pelo MIT. Desde 1979.

E passou a semana sendo corrigido por gente que, se pá, achou que ele era mulher só porque chamam ele de Lara Resende.

Os economistas de verdade tiveram que tirar o pó dos livros de macroeconomia pra responder. O resto não precisou tirar pó de nada. Já tinha opinião pronta.

Tem uma ironia histórica nisso tudo.

Em 1986, esse mesmo Lara Resende ajudou a montar o Plano Cruzado, que congelou os preços.

O brasileiro virou fiscal do Sarney e ia pro mercado com a tabelinha conferir o preço do feijão. Quarenta anos depois, virou fiscal do doutorado dos outros.

Se a proposta é boa ou ruim, eu não tenho a menor ideia. Sou humorista. Mas desconfio de quem tem certeza absoluta depois de ler só o título.

Então fui atrás de saber o que os economistas de verdade estão falando. E segundo eles, 99,9% de quem fala de economia na internet não é economista de verdade.

O 0,1% que sobrou tem lado.

Economista de verdade mesmo é o que concorda com você.