Crédito: I. A. Petistas, Bolsonaristas e Isentões

É hoje. Depois de um ano inteiro exaustivo falando de eleição, a gente chega ao segundo turno assim: empate técnico entre Lula e Flávio. Metade do país pra cada lado, e cada metade absolutamente convicta.

E a pergunta que não quer calar: qual eleitor está certo?

O de direita olha pro de esquerda e diz: “Burro!”. O de esquerda olha pro de direita e devolve: “Gado!”.

Se um é burro e o outro é gado, a eleição virou exposição agropecuária. Só falta o leilão de touro e a dupla sertaneja no palco principal. O Brasil virou um pasto!

Mas olha essa imagem.

Crédito: Desconhecido 6 ou 9?





Ela circula na internet há anos e costuma ser atribuída ao cartunista russo Igor Vorobyov. O da esquerda vê um 6. O da direita vê um 9. E os dois estão certos: cada um descreve com honestidade o que enxerga do lugar onde está.

O problema começa quando cada um passa a ter certeza de que o outro é um idiota.

Os de mente poluída, claro, já viram um 69.

E a gente, olhando de fora?

Crédito: I. A. 6 ou 9 deitado?





Visto daqui, a gente nem sabe se isso é número. Pode ser uma letra grega, pode ser um clipe de papel. Somos os isentões da história. E o isentão é aquele cara que olha uma briga entre um burro e um gado e acha que é o único ser humano presente.

Só que nem toda briga é 6 ou 9.

Apenas um ângulo

Em 2018, uma foto do príncipe William rodou o mundo. Ele aparece de costas, na porta do carro, em frente ao hospital St. Mary’s, em Londres, no dia do nascimento do filho.

Vira o rosto pra multidão e levanta a mão. Desse ângulo, parece o dedo do meio. Gesto estranho pra quem acabou de sair da maternidade, né? O herdeiro do trono mandando os súditos praquele lugar.

Só que outro fotógrafo estava de frente. E de frente aparecem três dedos. Era o terceiro filho. Você pode ver as duas imagens aqui porque eu não tenho os direitos dela.

Imagina o escândalo se só a primeira foto tivesse saído. Ia ter editorial indignado e nota oficial do Palácio explicando um gesto que o príncipe nunca fez.

Aqui a história muda de figura. No 6 e no 9, os dois têm razão. Na foto do William, quem viu de costas está errado, por mais convicto que esteja. Viu um pedaço e achou que viu tudo.

E esse aqui, lembra?

Crédito: Cecilia Bleasdale (2015) Vestido branco e dourado ou azul e preto?





Em 2015, a pergunta que rachou a internet era simples: qual a cor desse vestido? Branco e dourado ou azul e preto? Teve briga em família, e teve até cientista publicando estudo sobre o assunto.

Ninguém estava mentindo. Era o cérebro de cada um interpretando a luz da foto de um jeito diferente.

Só que o vestido existia. E era azul e preto.

Dá pra ser 100% sincero e estar 100% errado.

A outra metade também



E o que tem a ver com a eleição? Tem um pouco de cada imagem. Tem gente olhando de lugares diferentes. E tem gente que só viu uma foto.

Metade do país diz que vota no menos pior. A outra metade... também. Todo mundo tem certeza de que o candidato do outro é pior. Mas pouca gente põe a mão no fogo pelo próprio candidato.

Hoje à noite a gente vai saber quem ganhou. E segunda de manhã cedo o cara que viu o 6 continua sendo o seu vizinho.

Vai estar na fila da padaria e no grupo da família, do mesmo jeito que estava antes.

Ninguém precisa mudar de voto. Só dar dois passos pro lado e tentar ver o que o outro vê. Depois você volta pro seu lugar, se quiser.

Mas dar dois passos é desconfortável, né?

Vai que você vê o número seis.