Crédito: I. A. Lulinha na precariedade da Espanha

Enquanto o debate presidencial acontecia na Band, no domingo, Lula deu uma entrevista à Record no mesmíssimo horário. Mariana Godoy perguntou pro Lula sobre o filho dele. Ele respondeu:

"Tem que provar a inocência dele." Lula, no Domingo Espetacular em 23.08





Olha, veja bem... Juridicamente, a frase está errada. Quem precisa provar a culpa é a acusação, não o investigado. Lula deve ter pensado que estava dando aula de Direito ali, mas não. Eu acho que estava dando conselho de pai.

Na segunda, dia 24.08, uma notícia deu outro peso à frase: a Polícia Federal afirma que uma lobista amiga de Lulinha recebeu quantias "significativas" em espécie e usou parte desse dinheiro para pagar passagens dele.

A lobista se chama Roberta Luchsinger. Ela prestava serviços para Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, que é o principal nome do escândalo de fraudes em descontos do INSS, lembra?

A PF também investiga se ela tentou viabilizar negócios de cannabis medicinal com o Ministério da Saúde e diz que ela atuava com Lulinha em "comunhão de interesses econômicos".

Segundo a PF, o motorista de Roberta buscou míseros R$ 300 mil em espécie com uma pessoa ainda não identificada. Detalhe: em pacotes lacrados.

Ela mandou depositar R$ 50 mil numa agência que emitia passagens para ela e para Lulinha. E olha só a coincidência. No mesmo dia, os dois voaram juntos de Brasília para São Paulo.

Não foi um episódio isolado

Entre dezembro de 2023 e junho de 2024, ela pagou cerca de R$ 640 mil a essa mesma agência.

Meses depois, reclamou que não dava mais para pagar passagens. Sabe por que? Porque já gastava R$ 100 mil por mês numa casa usada por Lulinha.

Uma amiga que banca viagem, banca casa e ainda reclama do próprio orçamento não é só uma amiga. É o Bolsa Família do Lulinha. E paga mais do que muito emprego com carteira assinada.

Enquanto isso, Lulinha segue morando na Espanha em "condições precárias", segundo o vice-presidente do PT, Washington Quaquá.

As condições:

um apartamento de 250 metros quadrados

num condomínio de luxo em Madri

com piscina

academia

segurança 24 horas

por cerca de R$ 35 mil por mês.





Ou seja: QUASE uma favela.

A defesa de Lulinha nega que o dinheiro tenha sido usado para bancar as passagens.

Portanto, a pergunta que não quer calar é:



por que uma lobista interessada em negócios com o governo pagava suas contas, bancava a casa que ele usava e dizia que ela, Lulinha e o sócio dele eram "uma coisa só"???