Crédito: I. A. Edson Fachin e o óbvio sobre a Constituição

Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal precisa lembrar, dentro do próprio Supremo, que a constituição precisa ser seguida, é porque tem alguma coisa muito errada.

Edson Fachin falou sobre o direito ao sigilo da fonte depois que Alexandre de Moraes autorizou a apreensão do celular e do computador do jornalista Luís Pablo.

Por causa dessa apreensão, a Polícia Federal chegou num homem apontado como fonte do jornalista.

Fachin não falou que a decisão de Moraes estava errada e também não mandou parar a investigação.

Mas fez questão de dizer que o STF tem um compromisso com a liberdade de imprensa e com o direito do jornalista de proteger suas fontes.

E usou uma frase bem importante.

Disse que a investigação de possíveis crimes deve olhar pra conduta criminosa:

A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se — e certamente vai dirigir-se — à conduta que constitua objeto da investigação, jamais à atividade jornalística legítima. Ministro do STF Edson Fachin em 13.08.26

"Jamais para a atividade jornalística legítima."

Agora, por que o presidente do Supremo achou necessário dizer o óbvio pra ministros que conhecem as regras do Brasil?

Porque o país parou pra falar sobre isso.

Fachin disse ainda que pretende tomar providências pra que o assunto seja analisado coletivamente.

Alexandre de Moraes elogiou a fala de Fachin e garantiu que qualquer recurso contra a decisão dele vai ser julgado pela Primeira Turma.

Só que essa turma tem quatro ministros: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e o próprio Flávio Dino.

O mesmo que é o suposto alvo da perseguição que motivou a investigação.

Será que ele vai participar do próprio julgamento?

Então existe aí uma diferença sobre como o Supremo deve tratar o caso.

Aqui fora parece elogio mútuo. Lá pra dentro, é disputa de quem julga.

E o ponto nem é discutir se a fonte fez alguma coisa errada. Se fez, que seja investigada.

Mas quem teve os direitos constitucionais estuprados foi o jornalista.

E se um jornalista não consegue garantir que uma conversa vai ser protegida, acabou o jornalismo investigativo no Brasil.

Por isso, esse caso precisa de uma resposta muito mais clara do Supremo.

Até para a gente entender se o sigilo da fonte continua sendo uma garantia de verdade ou se ele depende de quem está sendo incomodado pela informação.