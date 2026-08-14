Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal precisa lembrar, dentro do próprio Supremo, que a constituição precisa ser seguida, é porque tem alguma coisa muito errada.
Edson Fachin falou sobre o direito ao sigilo da fonte depois que Alexandre de Moraes autorizou a apreensão do celular e do computador do jornalista Luís Pablo.
Por causa dessa apreensão, a Polícia Federal chegou num homem apontado como fonte do jornalista.
Fachin não falou que a decisão de Moraes estava errada e também não mandou parar a investigação.
Mas fez questão de dizer que o STF tem um compromisso com a liberdade de imprensa e com o direito do jornalista de proteger suas fontes.
E usou uma frase bem importante.
Disse que a investigação de possíveis crimes deve olhar pra conduta criminosa:
A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se — e certamente vai dirigir-se — à conduta que constitua objeto da investigação, jamais à atividade jornalística legítima. Ministro do STF Edson Fachin em 13.08.26
"Jamais para a atividade jornalística legítima."
Agora, por que o presidente do Supremo achou necessário dizer o óbvio pra ministros que conhecem as regras do Brasil?
Porque o país parou pra falar sobre isso.
Fachin disse ainda que pretende tomar providências pra que o assunto seja analisado coletivamente.
Alexandre de Moraes elogiou a fala de Fachin e garantiu que qualquer recurso contra a decisão dele vai ser julgado pela Primeira Turma.
Só que essa turma tem quatro ministros: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e o próprio Flávio Dino.
O mesmo que é o suposto alvo da perseguição que motivou a investigação.
Será que ele vai participar do próprio julgamento?
Então existe aí uma diferença sobre como o Supremo deve tratar o caso.
Aqui fora parece elogio mútuo. Lá pra dentro, é disputa de quem julga.
E o ponto nem é discutir se a fonte fez alguma coisa errada. Se fez, que seja investigada.
Mas quem teve os direitos constitucionais estuprados foi o jornalista.
E se um jornalista não consegue garantir que uma conversa vai ser protegida, acabou o jornalismo investigativo no Brasil.
Por isso, esse caso precisa de uma resposta muito mais clara do Supremo.
Até para a gente entender se o sigilo da fonte continua sendo uma garantia de verdade ou se ele depende de quem está sendo incomodado pela informação.