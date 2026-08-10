Eu realmente fico impressionado com a facilidade que os candidatos tem em usar a conveniência ao seu favor.
É claro que você se lembra de que, há dois anos, Datena deu uma cadeirada em Pablo Marçal, em pleno debate na TV Cultura, certo?
Inclusive, o TRE manteve o Pablo Marçal inelegível até 2032 por outras questões que ocorreram naquela eleição.
Em 2025, numa entrevista para Daniela Albuquerque, na RedeTV!, ele falou que esse episódio foi uma bobagem. Que não se orgulhava e que aquilo sinceramente não fez bem pra ele. Disse que não sentia orgulho nenhum disso.
Mas veja só que interessante. Na convenção do PSB em São Paulo, ele pegou uma cadeira na mão e disse que vai:
... dar uma cadeirada na injustiça, cadeirada na corrupção e cadeirada nos privilégios. Datena na convenção do PSB em 31.07.2026
Ou seja: o Datena decidiu transformar um episódio que ele diz não ter orgulho em slogan pra campanha dele.
É um arrependimento bastante conveniente
Ele não se orgulha da agressão, mas aproveita a popularidade dela.
Aí me gera a dúvida: o que significa exatamente “dar uma cadeirada na injustiça”?
Qual projeto ele vai apresentar? Qual lei pretende modificar? Tem grana pra isso?
Ah, mas toda essa explicação é uma ideia muito longa para caber num slogan.
É absolutamente genérico.
Ouvir ele falando isso dá até pra visualizar o marqueteiro da campanha dizendo no ouvido dele:
“Usa a cadeira. Usa a cadeira!”
“Cadeirada na injustiça” parece forte, mas não precisa de nenhuma explicação, certo?
Você não consegue tapar um buraco na rua a base de uma cadeirada.
Mas a política brasileira está cada vez desse jeito:
os candidatos pulam toda a dificuldade por trás de uma ideia complexa pra chegar direto à frase de efeito.
A cadeirada pode até render uma campanha fácil de lembrar.
Só não ajuda ninguém a descobrir o que Datena pretende fazer de forma detalhada como deputado.
Ele pode dizer que a cadeira é só uma metáfora.
Mas, até agora, parece ter acontecido o contrário:
a campanha resumiu a política dele num móvel de palanque.
E a gente acha graça.
Talvez seja exatamente por isso que funciona tanto.